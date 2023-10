Google Pixel 8 (Pro) haal je nu al goedkoper in huis: zo doe je dat

De Google Pixel 8-serie is gepresenteerd en bestaat uit krachtige toestellen. Ze zijn pas net te verkrijgen, maar nu al goedkoper in huis te halen. Wij vertellen je hoe.

Bespaar nu al op de Google Pixel 8 (Pro)

We hebben er lang naar uitgekeken en ze zijn er eindelijk: de Google Pixel 8 en 8 Pro. Net als de voorgangers zijn het weer krachtige toestellen, maar ze mogen nu wel zeven jaar aan beveiligings- en software-updates verwachten! Dat zorgt ervoor dat Google met kop en schouders boven andere Android-merken uitsteekt als het over updates gaat. Verder is er een fijne cameraset aanwezig voor de nodige foto’s.

En helemaal fijn: je bespaart nu al op de aankoopprijs. De adviesprijs ligt ten opzichte van de Pixel 7 en 7 Pro hoger en is daardoor vrij fors. Wij vertellen je over de nieuwste Pixel-smartphones en hoe nu al die besparing pakt!

Dit moet je weten over de Google Pixel 8 Pro

Het nieuwste Google Pixel-vlaggenschip zit bomvol kunstmatige intelligentie en is mede daardoor een stuk duurder dan zijn oudere broertje, de Pixel 7 Pro. Voor de Google Pixel 8 Pro betaal je de adviesprijs van 1099 euro, terwijl dat bij de 7 Pro nog op 899 euro lag. Die AI-uitbreidingen zien we vooral terug in de camerasoftware. De Magic Eraser kenden we natuurlijk al, maar ook maak je nu gebruik van onder andere de Magic Editor.

Die laat je naar hartenlust knutselen aan je gemaakte foto’s. Je hoeft alleen een object aan te tikken en je kunt het verplaatsen of helemaal verwijderen. Redacteur Mike heeft de telefoon uitgebreid getest en de Magic Editor werkt volgens hem netjes – al blijf je aanpassingen natuurlijk altijd zien als je het weet. Nieuw is ook dat je de volledige 50 megapixel kan benutten voor nóg meer detail in je foto’s.

Hier haal je de Google Pixel 8 Pro nu al 379 euro goedkoper

Maar hoe bespaar je dan nu al op de Pixel 8 Pro? Dat doe je door direct bij je aankoop te kiezen voor een abonnement, mits je huidige tegen zijn einde loopt natuurlijk. De Pixel 8-serie is alleen verkrijgbaar bij Odido en daar bespaar je tot 115 euro op de toestelkosten. Je betaalt er 984 euro voor de smartphone.

Helemaal veel besparen doe je door naar webwinkels, als Belsimpel of Mobiel.nl, te gaan. In het geval van de Pixel 8 Pro is het het verstandigst om te kiezen voor een Vodafone-abonnement bij Belsimpel. Dan is de Google Pixel 8 Pro 379 euro goedkoper en kost ‘ie je 720 euro. En waar je hem ook bestelt, tot en met 16 oktober ontvang je de Pixel Watch 2 (t.w.v. 399 euro) bij je aankoop.

Wat je moet weten over de Google Pixel 8

Dan zijn goedkopere broertje: de Google Pixel 8. Die is net zo krachtig, maar levert in op camerakunsten. Toch levert ook deze nog altijd een prachtig kiekje. Dat doe je met de hoofdlens van 50 megapixel of 13 megapixel-groothoeklens.

Die zijn hetzelfde als waarmee de Pixel 7 uitgerust is, maar met upgrades. Zo laten ze meer licht door, waardoor foto’s met slechtere lichtomstandigheden genomen kunnen worden. Bovendien maak je nu ook macrofoto’s, iets dat vorig jaar alleen met de Pixel 7 Pro mogelijk was.

Dat alles zit in een compact jasje: de Pixel 8 meet 6,2 inch. Daarmee is ‘ie kleiner dan de Pixel 7, die een schermdiagonaal heeft van 6,3 inch. Ook heeft Google de ververssnelheid verhoogd: naar 120Hz in plaats van 90Hz. Het display oogt daardoor nog iets soepeler. Verder heeft Google geluisterd naar de klachten over de oplaadsnelheid, want dat gaat nu een stukje sneller.

Zo bespaar je nu al 331 euro op de Google Pixel 8

In combinatie met een abonnement bespaar je flink op de adviesprijs van de Pixel 8, die Google op 799 euro gelegd heeft. Bij Odido scoor je momenteel een voordeel van 103 euro, want je legt bij de provider 696 euro voor de Google-smartphone neer.

Het voordeligste ben je echter als je ook uit als je kiest voor een abonnement van Vodafone bij Belsimpel. Je betaalt er een bedrag van 468 euro en daarmee levert het een voordeel op van 331 euro. Tot en met 16 oktober ontvang je ook nog eens de Pixel Buds Pro ter waarde van 229 euro cadeau bij je gloednieuwe Pixel 8. Dat wordt alvast fijne afspeellijsten samenstellen!