Google Pixel 10 (Pro) komt eraan: Pixel 9 en 9 Pro (XL) nu fors goedkoper

Binnenkort komt Google hoogstwaarschijnlijk met opvolgers voor de Pixel 9 en 9 Pro (XL). Daardoor dalen deze toestellen momenteel fors in prijs. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Haal Google Pixel 9, 9 Pro en 9 Pro XL nu goedkoper in huis

Waarschijnlijk presenteert Google op 20 augustus de Pixel 10-serie. Naar verluidt komen deze datum de reguliere Pixel 10, de uitgebreide en compacte Pixel 10 Pro, grotere Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold uit. Dezelfde opstelling als vorig jaar dus.

De toestellen van vorig jaar worden met deze komst goedkoper, maar ook schaarser. We zien bijvoorbeeld dat Odido de Pixel 9 Pro-toestellen al niet meer heeft. Bij Vodafone is de Pixel 9 Pro alleen nog in de kleur crème beschikbaar en de Pro XL alleen in het zwart. Zelfs bij Mobiel.nl is de variant met 128GB uitverkocht. We zetten de beste deals op een rijtje.

Wil je het liefste één van de toestellen bij de providers kopen? Als ze de toestellen nog hebben, zijn ze duurder dan een los toestel. We raden in dat geval aan om het toestel voor de laagste losse prijs te kopen en een sim only-abonnement van de provider van je keuze af te sluiten.

Google Pixel 9: vanaf 399 euro

De Pixel 9 is de instapper van de serie en daardoor compact, maar toch is hij enorm krachtig. Bij providers is het heel wisselend welke kleuren nog beschikbaar zijn. Wil je de roze hebben, dan moet je bij Vodafone zijn. Alleen KPN en Simyo hebben de crèmekleurige en wil je zwart, dan kan je bij KPN, Odido, Ben en Simyo terecht.

Toen hij vorig jaar in de verkoop kwam, had de Pixel 9 een adviesprijs van 899 euro. Ondertussen ben je 569 euro kwijt bij Bol. Meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Kies je voor Vodafone bij Belsimpel, dan heb je hem in handen vanaf 399 euro. Liever een kleinere bundel? Dan kies je het beste voor Lebara bij Belsimpel.

Google Pixel 9 Pro: vanaf 624 euro

Dan de uitgebreidere Pixel 9 Pro. Die kies je vooral als je op zoek bent naar een compact toestel die goede foto’s maakt. Deze is slechter verkrijgbaar, want hij is er alleen bij KPN en Vodafone. Bij KPN heb je de keuze uit groen, crème en zwart, maar Vodafone heeft ‘m alleen nog in crème.

Bij introductie was je minstens 1099 euro kwijt, maar nu is een los toestel 799 euro bij Bol. Met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel betaal je zelfs maar 624 euro.

Google Pixel 9 Pro XL: vanaf 620 euro

Wil je graag een groot scherm, dan is er de Pixel 9 Pro XL. Dit toestel scoor je ook alleen bij KPN of Vodafone, maar deze laatste heeft ‘m alleen nog in zwart. Het goedkoopste is ‘ie met een abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl en dan heb je hem in handen vanaf 620 euro.

Wil je nergens aan vast zitten, dan kan je hem natuurlijk ook als los toestel in huis halen. Dan ben je het goedkoopste uit bij Belsimpel: voor 699 euro.