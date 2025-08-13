Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch7 LTE cadeau!

Bekijk actie

Google Pixel 10 (Pro) komt eraan: Pixel 9 en 9 Pro (XL) nu fors goedkoper

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
13 augustus 2025, 15:03
2 min leestijd
Google Pixel 10 (Pro) komt eraan: Pixel 9 en 9 Pro (XL) nu fors goedkoper

Binnenkort komt Google hoogstwaarschijnlijk met opvolgers voor de Pixel 9 en 9 Pro (XL). Daardoor dalen deze toestellen momenteel fors in prijs. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Lees verder na de advertentie.

Haal Google Pixel 9, 9 Pro en 9 Pro XL nu goedkoper in huis

Waarschijnlijk presenteert Google op 20 augustus de Pixel 10-serie. Naar verluidt komen deze datum de reguliere Pixel 10, de uitgebreide en compacte Pixel 10 Pro, grotere Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold uit. Dezelfde opstelling als vorig jaar dus.

De toestellen van vorig jaar worden met deze komst goedkoper, maar ook schaarser. We zien bijvoorbeeld dat Odido de Pixel 9 Pro-toestellen al niet meer heeft. Bij Vodafone is de Pixel 9 Pro alleen nog in de kleur crème beschikbaar en de Pro XL alleen in het zwart. Zelfs bij Mobiel.nl is de variant met 128GB uitverkocht. We zetten de beste deals op een rijtje.

Wil je het liefste één van de toestellen bij de providers kopen? Als ze de toestellen nog hebben, zijn ze duurder dan een los toestel. We raden in dat geval aan om het toestel voor de laagste losse prijs te kopen en een sim only-abonnement van de provider van je keuze af te sluiten.

Ontdek sim only van KPN

Ontdek sim only van KPN
Ontdek sim only van Odido

Ontdek sim only van Odido
Ontdek sim only van Vodafone

Ontdek sim only van Vodafone
Ontdek sim only van Simyo

Ontdek sim only van Simyo

Ik wil…

Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9: vanaf 399 euro

De Pixel 9 is de instapper van de serie en daardoor compact, maar toch is hij enorm krachtig. Bij providers is het heel wisselend welke kleuren nog beschikbaar zijn. Wil je de roze hebben, dan moet je bij Vodafone zijn. Alleen KPN en Simyo hebben de crèmekleurige en wil je zwart, dan kan je bij KPN, Odido, Ben en Simyo terecht.

Toen hij vorig jaar in de verkoop kwam, had de Pixel 9 een adviesprijs van 899 euro. Ondertussen ben je 569 euro kwijt bij Bol. Meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Kies je voor Vodafone bij Belsimpel, dan heb je hem in handen vanaf 399 euro. Liever een kleinere bundel? Dan kies je het beste voor Lebara bij Belsimpel.

Ontdek de beste deal met 10GB data

Ontdek de beste deal met 10GB data
Ontdek de Pixel 9 met Vodafone vanaf 399 euro

Ontdek de Pixel 9 met Vodafone vanaf 399 euro
Ontdek de Pixel 9 als los toestel voor 569 euro

Ontdek de Pixel 9 als los toestel voor 569 euro
Ontdek de Pixel 9 voor 576 euro

Ontdek de Pixel 9 voor 576 euro
Ontdek de Pixel 9 voor 624 euro

Ontdek de Pixel 9 voor 624 euro
Ontdek de Pixel 9 voor 624 euro

Ontdek de Pixel 9 voor 624 euro

Google Pixel 9 Pro: vanaf 624 euro

Dan de uitgebreidere Pixel 9 Pro. Die kies je vooral als je op zoek bent naar een compact toestel die goede foto’s maakt. Deze is slechter verkrijgbaar, want hij is er alleen bij KPN en Vodafone. Bij KPN heb je de keuze uit groen, crème en zwart, maar Vodafone heeft ‘m alleen nog in crème.

Bij introductie was je minstens 1099 euro kwijt, maar nu is een los toestel 799 euro bij Bol. Met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel betaal je zelfs maar 624 euro.

Ontdek de Pixel 9 Pro met Vodafone vanaf 624 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro met Vodafone vanaf 624 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro als los toestel voor 799 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro als los toestel voor 799 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro voor 672 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro voor 672 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro voor 720 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro voor 720 euro

Google Pixel 9 Pro XL: vanaf 620 euro

Wil je graag een groot scherm, dan is er de Pixel 9 Pro XL. Dit toestel scoor je ook alleen bij KPN of Vodafone, maar deze laatste heeft ‘m alleen nog in zwart. Het goedkoopste is ‘ie met een abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl en dan heb je hem in handen vanaf 620 euro.

Wil je nergens aan vast zitten, dan kan je hem natuurlijk ook als los toestel in huis halen. Dan ben je het goedkoopste uit bij Belsimpel: voor 699 euro.

Ontdek de Pixel 9 Pro XL met Vodafone vanaf 620 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro XL met Vodafone vanaf 620 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro XL als los toestel voor 699 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro XL als los toestel voor 699 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro XL voor 792 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro XL voor 792 euro
Ontdek de Pixel 9 Pro XL voor 840 euro

Ontdek de Pixel 9 Pro XL voor 840 euro

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Android Smartphones Google Google Pixel 9 Google Pixel 9 Pro Google Pixel 9 Pro XL

Bekijk ook

Google Pixel 9 goedkoper dan ooit: dit is de beste aanbieding

Google Pixel 9 goedkoper dan ooit: dit is de beste aanbieding

27 juli 2025

Google Pixel 9 Pro XL was nog nooit zo goedkoop

Google Pixel 9 Pro XL was nog nooit zo goedkoop

23 juli 2025

Google Pixel 9 Pro en Gemini: zo haal alles uit je vakantie (ADV)

Google Pixel 9 Pro en Gemini: zo haal alles uit je vakantie (ADV)

23 juni 2025

Google Pixel 9a vs Pixel 9: dit is de beste keuze voor jou (ADV)

Google Pixel 9a vs Pixel 9: dit is de beste keuze voor jou (ADV)

22 april 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren