Vergeet de Google Pixel 10 Pro: zóveel bespaar je met de (bijna identieke) Pixel 9 Pro

Hoewel er al een opvolger is voor de Pixel 9 Pro, is deze telefoon nog altijd een hele goede keuze. Daarbij is hij ook nog eens goedkoper dan de Pixel 10 Pro. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Google Pixel 9 Pro of toch de Pixel 10 Pro

De Pixel 9 Pro werd door Google in 2024 uitgebracht en sinds augustus dit jaar heeft ‘ie een opvolger. Toch is de 9 Pro nog steeds een goede keuze. Hij krijgt in totaal zeven jaar aan updates, dus nog tot en met 2031 zit je goed. Ook wordt hij in die periode voorzien van zogenaamde Pixel Drops. Dit wil zeggen dat ook de oudere toestellen de nieuwste software-updates krijgen met de nieuwste AI-functies

Daarnaast doet ‘ie wat betreft hardware ook niet veel onder voor de Pixel 10 Pro. Aan de camera’s is nagenoeg niks veranderd, wat betekent dat je één van de beste telefoons voor fotografie in handen hebt. Wel ligt er een snellere Tensor-chip in de Pixel 10 Pro en zal je wat langer met de accu doen met de opvolger.

Daarbij komt ook nog het prijsverschil. Voor de Pixel 10 Pro betaal je als los toestel momenteel € 845,-. De 9 Pro pik je op voor 758,99 euro bij Bol of Amazon. In combinatie met een onbeperkt internetabonnement is ‘ie helemaal voordeliger: vanaf 535 euro. Heb je liever een kleiner abonnement met bijvoorbeeld 10GB? Kies dan voor Lebara bij Belsimpel. Je betaalt voor de telefoon 563 euro en voor de bundel 6 euro per maand (eerste 12 maanden 4 euro, daarna 8 euro).

Google Pixel 9 Pro bij providers

Hoewel de meeste telefoons die al een opvolger hebben snel uit het assortiment verdwijnen van providers, is dat voor de Pixel 9-serie niet het geval. Hij is nog te vinden bij Odido, KPN en Vodafone. Daar is hij het voordeligst bij Odido: 588 euro. Bij KPN betaal je 600 euro en bij Vodafone is ‘ie alleen nog beschikbaar met 256GB aan opslag voor 816 euro.

Profiteer bovendien van klantvoordeel op het moment dat je ook vast internet van dezelfde provider hebt. Dit loopt op tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement bij alle drie de providers. Daarnaast geeft KPN je een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement. Van Odido krijg je bovendien 5 euro extra korting per maand op je internet.

Toch liever de Google Pixel 10 Pro?

Dat kan natuurlijk ook. Die koop je voor de laagste prijs in combinatie met een abonnement van Odido bij Mobiel.nl, voor 559 euro. Hij is natuurlijk ook te verkrijgen bij de providers. KPN is het goedkoopste met 648 euro.

Vergelijk zelf de beste prijzen

Voor vrijwel alle telefoons hebben wij een prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs betaalt. Vul met behulp van de filters aan wat jouw wensen zijn en je ziet alleen het aanbod dat bij jou past. De laagste prijs staat vervolgens direct bovenaan de pagina.