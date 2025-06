Google Pixel 9 Pro en Gemini: zo haal alles uit je vakantie (ADV)

Kunstmatige intelligentie kan steeds meer en is in veel situaties handig. Zo ook tijdens je zonnige zomervakantie of verre reis. Wij vertellen je waarom je voor de Google Pixel 9 Pro moet gaan en de manieren waarop Google Gemini een aanvulling is voor jouw vakantie.

Jouw ideale reismaatje: Google Gemini

Ga jij binnenkort op vakantie? Dan ben je vast druk bezig met plannen maken en misschien zelfs een taalcursus. Laat Google Gemini met je meedenken! Wij laten je zien hoe de AI van Google jouw vakantie tot een volgend niveau kan tillen.

Vooral door Gemini Live te gebruiken op de Google Pixel 9 Pro haal je alles uit jouw volgende reis, want je hebt je reisgids daardoor altijd bij je én dit toestel is uitgeroepen tot Beste Smartphone van 2025. Tijdelijk haal je de telefoon extra voordelig in huis bij KPN dankzij de Smartpakkers.

Google Pixel 9 Pro: nu vanaf 696 euro bij KPN

De Google Pixel 9 Pro is de meest uitgebreide telefoon van dit moment van de zoekgigant. Hij is krachtig en lekker compact gebleven met een schermafmeting van 6,3 inch. Tijdens jouw vakantie neemt hij in je tas of broekzak dus weinig ruimte in beslag.

Toch kan hij enorm veel, want hij is uitgerust met de allerbeste camera’s, waaronder een periscopische telelens. Daarmee zoom je tot vijf keer in zonder dat de kwaliteit achteruit hobbelt. Na het schieten van je vakantiefoto, bewerk je hem met de fijne bewerkingssoftware op basis van AI. Het thuisfront zal denken dat je met een professionele camera je kiekjes hebt gemaakt. Doordat zowel de telefoon, de Tensor G4-chip als Gemini door Google zijn gemaakt, werkt het enorm goed samen.

Die wil je als reismaatje toch? Bij KPN zijn momenteel de Smartpakkers en daarom is de Pixel 9 Pro tijdelijk scherp geprijsd. Het toestel heb je al in handen vanaf 696 euro. Bovendien krijg je tot 2,50 euro korting per maand op je bundel. Heb je thuis internet van KPN op je adres? Je profiteert van nog eens tot wel 7,50 euro korting per maand, maar kijk je ook gratis films en series op Netflix of sportwedstrijden via ESPN Compleet.

Zo helpt Google Gemini je tijdens je vakantie

Google Gemini is de handige AI-assistent die al op je Pixel-telefoon is geïnstalleerd. Hij werkt naadloos samen met alle Google-apps, zoals Gmail, je agenda, en Google zoekresultaten. Handig dus in het alledaagse leven, maar ook zeker tijdens je vakantie.

Maak dan vooral gebruik van Gemini Live. Daarmee praat je zoals je met een echt persoon zou spreken. Vraag het om leuke activiteiten op je vakantiebestemming en als je verdwaald bent vraag je de weg aan een local. Hij kent namelijk 46 talen. Dit is ook handig als je medische hulp nodig hebt. Soms kan het natuurlijk voorkomen dat in het ziekenhuis niet goed Engels gesproken wordt en dan helpt Gemini je graag een handje.

Tijdens een tour krijg je snel meer informatie over een standbeeld of gebouw door je camera erop te richten. Op een markt weet je of je een koopje in handen hebt of juist te veel betaalt. Begrijp je de menukaart niet? Richt je camera erop en je weet precies wat er voorgeschoteld wordt.

Alles over abonnementen en buitenlandbundels van KPN

Om al deze handige AI-functies te kunnen gebruiken, moet je natuurlijk wel een mobiele verbinding hebben. Data vliegt er op vakantie vaak snel doorheen en dan is het wel zo fijn als je daar niet op hoeft te letten.

Kies daarom voor Unlimited data en je krijgt tot 100GB binnen de EU. Vlieg je naar een bestemming buiten de EU? Ga dan voor Unlimited Plus (40 euro per maand), deze bundel is ook te gebruiken in de Verenigde Staten, Turkije, Suriname, Marokko en Caribisch Nederland (tot 25GB).

Wil je liever een kleiner abonnement? Buiten de EU zijn bellen en internetten wat duurder: speciaal daarvoor heeft KPN de Buitenlandbundels. Deze heb je al vanaf 2,99 euro per maand en is afhankelijk van je reisbestemming. Vul eenvoudig je bestemming in op de site van KPN en je ziet direct hoeveel je betaalt.

Gemini en Google Pixel 9 Pro: ideale reisgids

De Google Pixel 9 Pro is dus de ideale reisgids! Dankzij de voordelige abonnementen van KPN voor in het buitenland ben je helemaal klaar om alles uit jouw vakantie te halen. Tijdelijk is de Pixel 9 Pro scherp geprijsd dankzij de Smartpakkers en heb je hem al op zak vanaf 696 euro. Fijne vakantie!