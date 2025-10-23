Google Pixel 9 Pro XL tijdelijk goedkoper dan ooit

Het is Gekkenhuis bij MediaMarkt en dat betekent hoge kortingen op fijne toestellen, zoals deze! De Google Pixel 9 Pro XL is nu tijdelijk goedkoper dan ooit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 9 Pro XL voor minder dan 700 euro

Bij MediaMarkt is het momenteel Gekkenhuis. Onder andere de Google Pixel 9 Pro XL is wel heel voordelig te halen. Je betaalt er nu slechts 699 euro en dat is goedkoper dan ooit. Hoewel de opvolger er al is, is de 9 Pro XL nog steeds een goede keuze. Google zorgt er namelijk voor dat alle nieuwste functies ook voor oudere toestellen beschikbaar worden met zogenaamde Pixel Feature Drops.

Wil je nog meer besparen, kies er dan voor om direct een abonnement af te sluiten bij je bestelling.

Combineer hem met een abonnement en je bespaart nog meer op het toestel. Daarnaast profiteer je mogelijk van klantvoordeel als je ook een internetabonnement van dezelfde provider hebt. Een Odido-abonnement bij Belsimpel is je beste optie. Je betaalt nu 612 euro voor het toestel. Ook in combinatie met een kleinere bundel van bijvoorbeeld 10GB is ‘ie voordelig. Kies dan voor Lebara bij Belsimpel, waarna je 683 euro betaalt voor de Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL bij providers

Hoewel de Pixel 9 Pro XL ook nog steeds beschikbaar is bij KPN, Odido en Vodafone, is ‘ie daar duurder dan een los toestel. We raden je aan hem bij MediaMarkt te bestellen en een sim only-abonnement van je favoriete provider af te sluiten, of bestel bij Belsimpel of Mobiel.nl voor meer korting.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom jij de Google Pixel 9 Pro XL wil

De Google Pixel 9 Pro XL uit 2024 is de voorganger van de Pixel 10 Pro XL. Hij beschikt over een krachtige chip, die door Google zelf is ontworpen. Daardoor is hij nauwkeurig op de telefoon afgesteld en haal je het meeste uit de prestaties. Hij heeft een groot scherm van 6,8 inch en een goed stel camera’s.

Hij is namelijk uitgerust met drie lenzen op de achterkant: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens en een telelens van 48 megapixel. Met deze laatste haal je jouw onderwerp tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Daarna bewerk je jouw foto’s met de goede bewerkingssoftware op basis van AI. Zo verwijder je eenvoudig objecten van je achtergrond en nog veel meer.

Zo vind je altijd de laagste prijs

Wil je zeker weten dat je de beste deal te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Die hebben we voor ieder toestel en voor zowel los als in combinatie met een abonnement. Met behulp van de filters geef je makkelijk aan wat jouw wensen zijn, bijvoorbeeld een specifieke kleur of het aantal GB’s en jouw internetprovider voor eventuele klantvoordeel.