Google Pixel 9 Pro XL was nog nooit zo goedkoop

De Google Pixel 10-lancering kruipt dichterbij, maar de Pixel 9 Pro XL is nu een betere koop dan ooit. Dat komt omdat hij nog nooit zo goedkoop was.

Google Pixel 9 Pro XL laagste prijs ooit

Toen de Google Pixel 9 Pro XL vorig jaar uitkwam, kreeg hij een adviesprijs mee van maar liefst 1199 euro. Momenteel heeft hij echter zijn laatste prijs ooit bereikt. Je scoort het losse toestel voor 699 euro bij Belsimpel dankzij de Zomerdeals. Daarmee is hij zelfs goedkoper dan zijn kleinere broer de Pixel 9 Pro (€ 779,-).

Nog meer besparen doe je door bij je aankoop ook een abonnement af te sluiten. Kies voor een onbeperkt data-abonnement van Vodafone bij Belsimpel en je betaalt het minste voor het toestel: 515 euro. Liever een 10GB-abonnement? Ga dan voor Lebara bij Belsimpel en voor het toestel ben je 570 euro kwijt.

Bestel de Pixel 9 Pro XL bij providers

Bestel je het liefste jouw nieuwe smartphone bij je provider? Dan kan je momenteel beter het losse toestel kopen bij Belsimpel en kiezen voor een sim only-abonnement. Je profiteert in dat geval nog steeds van alle klantvoordelen.

Bij de meeste providers is dit tot 7,50 euro korting per maand, KPN geeft je daarbij gratis Netflix of ESPN Compleet en van Odido krijg je nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Google Pixel 9 Pro XL bestellen bij webwinkels

Google Pixel 9 Pro XL met Vodafone: vanaf 515 euro

De laagste prijs voor de Pixel 9 Pro XL betaal je door een Unlimited-abonnement van Vodafone te kiezen bij Belsimpel. Nu zijn de toestelkosten slechts 515 euro. Heb je thuis vast internet van Ziggo? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand, een gratis tv-pakket en meer.

Google Pixel 9 Pro XL met KPN: vanaf 528 euro

Heb je liever KPN? Ook dan kan je het beste terecht bij Belsimpel, waar je hem in huis haalt vanaf 528 euro. Klanten van KPN thuis ontvangen tot 7,50 euro korting per maand op hun abonnement en gratis Netflix of ESPN Compleet.

Google Pixel 9 Pro XL met Odido: vanaf 540 euro

Voor een abonnement van Odido ga je naar Belsimpel toe. Hier heb je het toestel in handen vanaf 540 euro. Ben je klant van Odido? Dan krijg je ook tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je internet.

Pixel 9 Pro XL met goedkoopste 10GB-bundel

Heb je nou genoeg aan een kleinere bundel met ongeveer 10GB? Kies dan voor Lebara bij Belsimpel. Je bent nu voor het toestel 570 euro kwijt en je abonnement kost gemiddeld 7,50 euro per maand (de eerste drie maanden 50 procent korting).

Dit is waarom jij de Pixel 9 Pro XL wil

Je kiest de Pixel 9 Pro XL voor zijn grote scherm van 6,9 inch. Daarop bekijk je de foto’s die je hebt genomen met de uitstekende camera’s comfortabel. Die lenzen zijn het beste van wat Google te bieden heeft, met een 50 megapixel-hoofdcamera, periscopische telelens die vijf keer optisch inzoomt en een 48 megapixel-groothoeklens.

Daarna optimaliseer je jouw foto’s met AI en de fijne bewerkingssoftware van Google. Met de Magische Gum verwijder je objecten van je foto en het is zelfs mogelijk om een groepsfoto te nemen en er daarna zelf bij op te gaan.

Aan de binnenkant is een Tensor G4-chip te vinden. Dat is niet de snelste chip van dit moment, maar doordat hij door Google zelf is gemaakt is hij volledig voor het toestel geoptimaliseerd. Daardoor is hij alsnog krachtig en kan hij alle AI-mogelijkheden makkelijk aan. Bovendien is hij enorm toekomstbestendig, want in totaal mag je minstens zeven jaar aan updates verwachten.

Vind zelf de laagste prijs met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt? Gebruik onze prijsvergelijker en vind dankzij de filteropties de laagste prijs. Hierin geef je precies aan wat je zoekt en komt de beste deal bovenaan te staan.