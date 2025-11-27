Google Pixel 9a tijdelijk voor minder dan 400 euro (en goedkoper dan ooit!)

De Google Pixel 9a is een prima smartphone met fijne software, goede camera’s en een strak ontwerp. Tijdens Black Friday kun je ‘m voor weinig in huis halen.

Google Pixel 9a Black Friday-aanbieding

Als je een nieuwe smartphone zoekt, dan is Black Friday een goed moment om toe te slaan. Veel toestellen zijn afgeprijsd, zoals de Google Pixel 9a. Het instapmodel van Google is sinds april dit jaar verkrijgbaar voor een adviesprijs van 549 euro.

Hoewel je met een abonnement flink kan besparen, is de Pixel 9a ook als los toestel inmiddels flink goedkoper geworden. Je betaalt nu minder dan 400 euro voor de instap-Pixel. In combinatie met een Lebara-abonnement heb je ‘m al voor 218 euro, waarbij je voor het abonnement zelf ook maar weinig hoeft te betalen.

Google Pixel 9a bij providers: vanaf 240 euro

Bestel je het liefste direct bij één van de providers, dan kan je dat het beste doen bij Ben. Daar is ‘ie 240 euro. Ga je voor KPN, Odido of Vodafone, bijvoorbeeld vanwege het klantvoordeel? Dan betaal je daar bij alle drie 384 euro voor de Pixel 9a.

Klantvoordeel houdt in dat je extra korting krijgt op het moment dat je ook internet (en tv) van dezelfde provider hebt. Bij de meeste aanbieders ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement, dubbele data en meer. Zo geeft KPN je ook een gratis Netflix-abonnement.

Google Pixel 9a bij webwinkels: vanaf 204 euro

De beste deal voor een Google Pixel 9a met een abonnement pak je bij Lebara via Belsimpel. Daar betaal je 218 euro voor het toestel zelf, wat dus een besparing van 175 euro is op de laagste losse prijs. Vooral fijn is dat je maar 6 euro betaalt voor het abonnement met 10GB. Het eerste jaar krijg je namelijk 50 procent korting en betaal je slechts 4 euro per maand.

Heb je liever een abonnement bij een andere provider, zoals Odido, KPN of Vodafone? Dan is de Pixel 9a het goedkoopst in combinatie met Odido: 204 euro. Deze prijs betaal je als je kiest voor onbeperkt data, maar ook met kleinere bundels bespaar je flink.

Google Pixel 9a als los toestel tijdens Black Friday

Koop je de Google Pixel 9a liever los, of heb je geen zin om meteen een abonnement erbij te nemen? Ook dan kun je tijdens Black Friday de Pixel 9a voor een mooie prijs scoren. Bij PhoneMarket bestel je hem voor slechts 393 euro, wat de laagste prijs ooit is. Check hier een aantal deals:

Over de Google Pixel 9a

De Pixel 9a combineert krachtige hardware met een schappelijk prijskaartje en fijne software. De telefoon draait op een schone versie van Android, precies zoals Google het bedoeld heeft. De Pixel 9a wordt daarnaast zeven jaar lang van de nieuwste updates voorzien, waarbij je altijd meteen aan de beurt bent.

De Pixel 9a beschikt over dezelfde chip als de Pixel 9-toestellen, waardoor je geen last hebt van haperingen. Het toestel draait apps en games als een zonnetje en heeft verder een prima accuduur. Je zult niet snel voor het einde van de dag met een lege telefoon komen te zitten.

Een andere reden waarom veel mensen voor een Pixel-telefoon kiezen, is de fijne bewerkingssoftware van foto’s. Het scherm meet overigens 6,3 inch, dus hij is ook nog eens relatief compact.

