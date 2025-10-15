Google Pixel 9a tijdelijk fors in prijs gedaald

De Google Pixel 9a is de goedkopere versie van de Pixel 9 en geeft je een krachtige telefoon voor een fijne prijs. Tijdelijk is hij een stuk interessanter, omdat ‘ie veel goedkoper is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 9a voor minder dan 160 euro

In maart kwam Google met de Pixel 9a: een goedkopere versie van de Pixel 9. Hij heeft dezelfde krachtige chip en een lang updatebeleid van maar liefst zeven jaar. Hij kreeg bij introductie een adviesprijs van 549 euro, maar ondertussen is dat gezakt naar € 439,- bij Belsimpel.

Nog meer besparen doe je door een abonnement af te sluiten. Met een onbeperkt data-abonnement van Odido bij Belsimpel haal je ‘m al in huis vanaf 156 euro. Liever een kleinere bundel van bijvoorbeeld 10GB? Dan is Lebara bij Belsimpel het goedkoopste en heb je de Pixel 9a in handen voor 224 euro. We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

Bestel de Pixel 9a bij KPN, Odido, Vodafone, Ben of Simyo

Wil je direct bij één van de providers bestellen, dan kan dat bij KPN, Odido, Vodafone Ben of Simyo. Het voordeligste is Ben, waar je slechts 240 euro voor de telefoon betaalt. Bovendien profiteer je van klantvoordeel als je ook een internetabonnement van Odido op je adres hebt. Je krijgt extra GB’s en ook nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Bij KPN kost de telefoon 384 euro, terwijl je bij zowel Odido als Vodafone 408 euro betaalt. Simyo vraagt 432 euro voor de Pixel 9a.

Google Pixel 9a vanaf 156 euro i.c.m. onbeperkt data

Het allergoedkoopste is de Pixel 9a door een abonnement af te stuiten bij een webwinkel. Daar krijg je toestelkorting die afhankelijk is van de bundel die je kiest. Ga je voor onbeperkt data, dan is je nieuwe telefoon dus het goedkoopste.

Kies voor Odido bij Belsimpel en de Pixel 9a kost je 156 euro. Voor het abonnement betaal je nu wel 49,50 euro per maand. Combineer je ‘m met Vodafone bij Belsimpel, dan heb een goedkoper onbeperkt abonnement van 30 euro per maand en betaal je 168 euro voor het toestel. Heb je liever KPN? Dan ben je ook bij Belsimpel aan het juiste adres en kost de smartphone 192 euro bij Unlimited (€40,- p/m).

Google Pixel 9a met 10GB data voor 224 euro

Nu begrijpen we het als je geen onbeperkt data-abonnement nodig hebt. Het is natuurlijk onnodig om voor GB’s te betalen die je niet gebruikt. Ga in dat geval voor een kleiner abonnement. 10GB is de meest gekozen bundel.

Ga voor Lebara bij Belsimpel en je betaalt voor de Pixel 9a nu iets meer: 224 euro. De eerste drie maanden ontvang je 50 procent korting en ben je slechts 4 euro per maand kwijt, waarna je de normale prijs van 8 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld kom je daardoor op 7,50 euro per maand uit.

De Pixel 9a is de beste keuze voor jou als…

Je koopt de Pixel 9a als je een krachtige telefoon zoekt met fijne software. Android is hier precies zoals Google het bedoeld heeft, zonder apps die je niet nodig hebt of andere drukke onderdelen. De Pixel 9a wordt zeven jaar lang van de laatste updates voorzien, waarbij je altijd meteen aan de beurt bent voor de nieuwe Android-versies.

De Pixel 9a beschikt over dezelfde chip als de duurdere Pixel 9-toestellen, waardoor je geen last hebt van haperingen. Een andere reden waarom veel mensen voor een Pixel-telefoon kiezen, is de fijne bewerkingssoftware van foto’s.

Dit doet de 9a namelijk op basis van AI en je hebt onder andere een gum tot je beschikking om objecten van je foto te verwijderen. Het scherm meet overigens 6,3 inch, dus hij is ook nog eens relatief compact.

Vergelijk zelf alle prijzen met elkaar

Gebruik onze prijsvergelijker om de laagste prijs te vinden. Deze is er voor zowel los toestel als in combinatie met abonnement. Met de filters geef je jouw wensen aan, zoals kleur of provider van je vaste internet. Zo hoef je nooit lang te zoeken en zie je alleen het aanbod dat bij jou past. Handig, toch?