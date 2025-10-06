Google Pixel 9a alleen vandaag voor minder dan 160 euro

Elke maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je. Vandaag krijg je 80 euro korting op de Google Pixel 9a op het moment dat je kiest voor een abonnement van Hollandsnieuwe. Daardoor heb je hem al in handen vanaf 157 euro!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Het begin van een nieuwe week viert Belsimpel altijd met Magic Monday: een uitstekende aanbieding die slechts één dag geldig is. De ene keer betekent dit een gratis koptelefoon of korting op je sim only-abonnement.

Vandaag krijg je 80 euro korting op de Google Pixel 9a bij ieder nieuw abonnement van Hollandsnieuwe. Hierdoor heb je hem al in handen vanaf 157 euro (bij 20GB data, los toestel kost je zo’n € 439,-). Bovendien ontvang je het eerste jaar 50 procent korting op je abonnement, waardoor je voor 20GB 9 euro per maand betaalt.

Heb je aan minder ook genoeg? Geen probleem, want ook dan ontvang je 80 euro korting op je toestel. Kies je voor de kleinste bundel, dan is de Pixel 9a nog steeds heel voordelig: 181 euro.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 6 oktober 2025. Wees er dus snel bij!

Dit is de Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a is het budgetvriendelijke broertje van de Pixel 9-serie. Dit betekent dat vooral op de behuizing en camera’s is bezuinigd. Aan de binnenkant is dezelfde processor te vinden, waardoor hij net zo krachtig is als de high-end tegenhangers.

Net zoals bij de andere toestellen, profiteer je van een lang updatebeleid. In totaal wordt ‘ie zeven jaar lang voorzien van de nieuwste updates. Het scherm meet overigens 6,3 inch, waardoor hij relatief compact is. Wat betreft camera’s zijn er twee op de achterkant te vinden: een 48 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 13 megapixel.

Vind de laagste prijzen met de prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat dit de beste deal voor jou is? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Deze hebben we voor vrijwel alle telefoons en voor zowel losse toestellen als in combinatie met abonnement. Met de filters geef je jouw wensen aan en vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.