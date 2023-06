Google Pixel 7 Pro tijdelijk in prijs gedaald (en meer aanbiedingen)

De Pixel-smartphones van Google zijn fijne en krachtige toestellen. Tijdelijk is er een interessante aanbieding voor de Google Pixel 7 Pro. Wij hebben de beste Pixel-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet.

Scoor een Google Pixel met een van deze toffe deals

De Google Pixel-smartphones onderscheiden zich voornamelijk door de goede camera’s en schone software. De toestellen krijgen Android-updates direct van Google, waardoor je altijd up-to-date bent. Ze waren lang niet officieel in Nederland te verkrijgen, maar gelukkig koop je ze nu ook hier gewoon via verschillende webwinkels.

Je nieuwe Google Pixel-telefoon wil je natuurlijk zo voordelig mogelijk in huis halen. Tijdelijk zijn er goede deals voor de verschillende Google Pixels te scoren bij Belsimpel.

1. Google Pixel 7 Pro: bespaar tot 371 euro

De Pixel 7 Pro is de beste Google-smartphone van dit moment. Je herkent ‘m aan zijn kenmerkende uiterlijk met een balk waarin de camera’s verwerkt zijn. Dat zijn een hoofdcamera van 50 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens en zoomlens die tot vijf keer optisch inzoomt. Je maakt verder gebruik van handige bewerkingstools, zoals de Magische Gum.

Het toestel meet 6,7 inch en is daarmee een flinke jongen. Het amoled-scherm is kleurrijk en lekker helder. Ook in de felle zon waar we op het moment van kunnen genieten, is het scherm goed af te lezen. De zelfontwikkelde Tensor G2-processor is krachtig genoeg voor elke taak, zelfs zwaardere games.

Ook met de accu zit het wel goed: die heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt op met maximaal 23 Watt. Dat kan overigens ook draadloos. In combinatie met een abonnement is de Google Pixel 7 Pro in het zwart, wit of groen het goedkoopst in huis te halen. Met een KPN-abonnement via Belsimpel betaal je nu maar 408 euro: een voordeel van 371 euro ten opzichte van de adviesprijs.

2. Google Pixel 7: bespaar tot 265 euro én 100 euro cashback

De Google Pixel 7 heeft één camera minder – de zoomlens is achterwege gelaten – maar schiet nog steeds uitstekende plaatjes. Verder is ‘ie met 6,3 inch een slag kleiner en daardoor handzamer dan de Pro-versie. Het scherm ververst met 90 pixels per seconde voor een soepele gebruikservaring.

De batterij van 4355 mAh sleept je de dag door en laadt aan het einde van die dag op met maximaal 20 Watt. Dat is helaas een stukje langzamer dan concurrenten. Het jarenlange updatebeleid van Google maakt de Pixel 7 een smartphone waarmee je voorlopig goed zit.

Ook dit reguliere model uit de Pixel 7-reeks heeft nu een fijne aanbieding via Belsimpel. In combinatie met een KPN-abonnement koop je ‘m nu 265 euro voordeliger dan de adviesprijs: voor 384 euro. Bovendien profiteer je tot en met 2 juli nog van 100 euro cashback bij je aankoop. Je hebt de keuze uit een wit, zwart of fleurig geel toestel.

3. Google Pixel 7a: bespaar tot 307 euro

De Google Pixel 7a is net zo krachtig als zijn duurdere broers, want onder de motorkap zit dezelfde Tensor G2-chip. Hetzelfde ontwerp zien we terug en met de drie verschillende kleuren is er altijd eentje die bij je past: wit, grijs en blauw. Doordat het scherm maar 6,1 inch groot is, kun je de telefoon makkelijker met één hand bedienen.

Foto’s maak je met de 64 megapixel-hoofdcamera, de hoogste resolutie ooit in een Pixel-smartphone. Een groothoeklens is er voor de nodige foto’s met een wijdere hoek. Opladen van de 4385 mAh-accu gaat met maximaal 18 Watt nogal traag. Hang je hem ‘s nachts aan de lader, dan merk je daar echter niets van.

Via Belsimpel en hun Zomerdeals haal je hem nu met 307 euro voordeel in huis. Dat doe je door bij je aankoop een KPN-abonnement af te sluiten. Je betaalt dan nog maar 192 euro. Wees er snel bij, want de deals lopen nog maar tot en met 28 juni.

4. Google Pixel 6a: bespaar tot 205 euro

Ook de voorganger van de Pixel 7a is nog altijd een fijn toestel dat nog jaren meekan. De Google Pixel 6a heeft met 60 Hz een wat langzamere ververssnelheid, maar dat verschil is nauwelijks merkbaar. Ook is de eerste Tensor-chip hierin nog te vinden en maak je foto’s met een resolutie van 12 megapixel.

Het scherm is verder net zo groot als dat van zijn opvolger en het oled-display zorgt ervoor dat het beeld er kleurrijk uitziet. Je hebt de keuze uit diverse kleuren: groen, zwart en wit. Sluit je een abonnement van hollandsnieuwe bij je Google Pixel 6a af, dan ben je 205 euro voordeliger uit ten opzichte van de adviesprijs. Het toestel kost je dan nog 144 euro.