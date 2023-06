Google Pixel Tablet vanaf nu te koop in Nederland

De Google Pixel Tablet is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De tablet wordt geleverd met een dock en heeft een stevige adviesprijs van 679 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Tablet kopen in Nederland

De Google Pixel Tablet, die vorige maand is aangekondigd, kun je nu kopen in Nederland. De tablet kost 679 euro en is bij verschillende webwinkels verkrijgbaar, waaronder de Google Store. Standaard heeft de Pixel Tablet 128GB aan opslag, maar je kan ook kiezen voor de 256GB-versie. Dan ben je 100 euro extra kwijt.

De Pixel Tablet valt vooral op door het dock dat Google meelevert. Deze ‘standaard’ gebruik je om de Google-tablet op te laden, maar heeft ook ingebouwde speakers. Zo krijg je beter geluid als je muziek luistert, of een film of serie kijkt. Het dock lijkt op dat van de Nest Hub, de slimme speaker van Google.

Het is mogelijk om, als de Pixel Tablet is het dock zit, je smart home-apparaten aan te sturen of foto’s te tonen. De tablet draait op een schone versie van Android 13, waarbij Google wel aanpassingen heeft gedaan om beter van het grotere scherm gebruik te maken. Het is ook mogelijk om content vanaf je smartphone naar de Pixel Tablet te streamen, als een soort Chromecast.

Meer over de Pixel Tablet

De Pixel Tablet draait op een Tensor G2-chip van Google zelf. Die kennen we van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro en zorgt voor prima prestaties. Er is 8GB werkgeheugen aanwezig en minimaal 128GB opslagruimte. Zoals gezegd is er ook een (duurdere) variant met 256GB opslag beschikbaar.

Het lcd-scherm is 10,95 inch groot en heeft een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Een duidelijk minpunt is dat de ververssnelheid van 60Hz, waardoor beelden veel minder vloeiend zijn dan bij andere Android-tablets. De Samsung Galaxy Tab S8 en OnePlus Pad hebben bijvoorbeeld een hoge ververssnelheid van 120Hz en 144Hz.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Google Pixel Tablet. Houd ons in de gaten via de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Het laatste nieuws over Google: