Google Pixel Watch te koop in Nederland voor 349 euro

Lijkt de Google Pixel Watch je wel iets, maar wil je niet uitwijken naar het buitenland? Dan kun je vanaf nu ook in Nederland terecht! Een bekende webwinkel verkoopt de smartwatch voortaan ook hier.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel Watch kopen in Nederland kan vanaf nu

De Pixel Watch is het slimme horloge van Google, maar niet officieel in Nederland te koop. Wil je toch aan de slag met de smartwatch, dan moet je uitwijken naar bijvoorbeeld Duitsland. Tot nu, want het horloge kun je voortaan bestellen bij Belsimpel.

Bij de webwinkel is vooralsnog alleen de zwarte variant van het horloge te vinden en de vraagprijs bedraagt 349,99 euro. Dat is minder dan de adviesprijs van 379 euro die Google hanteert in Duitsland. De smartwatch is op voorraad, waardoor je ‘m morgen geleverd krijgt als je vandaag een bestelling plaatst.

Google Pixel Watch prijzen vergelijken Nieuw € 349,95 Bekijk beste prijs

Meer over de Pixel Watch

De Google Pixel Watch heeft een rond amoled-schermpje met een grootte van 41 millimeter. Daarop zie je naast de tijd, datum en gezette stappen natuurlijk ook binnenkomende notificaties, het weerbericht of zaken als je hartslag. Google zegt dat ‘ie 24 uur meegaat op een enkele acculading, al ligt dit wel aan je gebruik.

De randen van het scherm zijn afgerond en er is gekozen voor een luxe metalen behuizing. Aan de rechterzijde vind je het fysieke kroonwiel, dat je gebruikt om door menu’s te scrollen. De Pixel Watch heeft ook veel sensoren, zodat je ‘m prima kunt gebruiken voor work-outs en trainingen. Zo houd je je routes bij dankzij de ingebouwde gps-sensor en is ‘ie stof- en waterdicht.

Bedienen werkt grotendeels via het aanraakgevoelige scherm, maar kan ook met stemcommando’s en de Google Assistent. Verder kun je het horloge gebruiken voor contactloze betalingen en hij draait op een kale versie van Wear OS. Zo kun je aan de slag met duizenden apps en digitale wijzerplaten, die je uit de Play Store downloadt. Ook apps als Google Maps, YouTube Music, Strava of Spotify werken direct vanaf je pols.

Meer wearable-nieuws op een rij: