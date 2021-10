Deal: tot 40 procent korting op Google Nest Mini en andere slimme speakers

Op zoek naar een slimme speaker van Google? Bij Bol.com scoor je nu misschien wel de beste deals. De populaire Nest Mini, Nest Audio en Google Nest Hub zijn in de aanbieding. Je haalt ze tijdelijk in huis met maximaal 40 procent korting.

Lees verder na de advertentie.

Google slimme speakers nu als deal bij Bol.com

Slimme speakers zijn er van verschillende fabrikanten en in allerlei vormen en maten. Soms hebben we het zelfs over smart displays, omdat er een scherm aan boord is om allerlei content op te kijken. De populairste slimme speakers komen van Google en bij Bol.com vind je nu verschillende interessante deals. Let er trouwens wel op dat de korting alleen geldt als je direct bij Bol.com koopt en niet via een derde partij.

40 procent korting op Google Nest Mini – 35,00 euro

De Google Nest Mini is misschien wel de leukste slimme speaker uit het arsenaal van Google. Hij is klein, te koop in twee kleuren, maar ook nog eens superslim. Met stemcommando’s start je makkelijk en snel de Google Assistent.

Zo speel je muziek af van bijvoorbeeld Spotify, YouTube of natuurlijk radio. Ook kun je vragen naar het weerbericht of het laatste nieuws. Benieuwd wat wij van deze kleine slimmerik vinden? Check dan de Google Nest Mini review.

Voeg de slimme speaker toe aan je winkelwagentje en kies daar ook voor ‘cadeaukaartcode invoeren’. Met code CHR0921 krijg je 40 procent korting. Uiteraard zie je nog het uiteindelijke aankoopbedrag voordat je de aankoop echt afrondt.

25 procent korting op Google Nest Audio – 68,54 euro

Op zoek naar een slimme speaker met goede geluidskwaliteit? Dan is er ook nog de Google Nest Audio. Het volume en de geluidskwaliteit zijn stukken beter dan de kleinere Nest Mini, maar de prijs is ook wel een stuk hoger. Net zoals bij de andere slimme Google-apparatuur speelt de slimme Assistent een grote rol.

Meer weten? Lees dan natuurlijk onze Google Nest Audio review. Naast de geluidskwaliteit gaan we daar ook in op het design, hoe je ‘m moet installeren en meer. Via onderstaande links schaf je de Nest Audio aan met 25 procent korting.

De code die je moet invoeren in de winkelwagen onder het kopje ‘cadeaukaartcode invoeren’ is: CHR0922. Je ziet dan direct de definitieve prijs, dus bestellen maar.

40 procent korting op Google Nest Hub – 56,39 euro

Ook op de Google Nest Hub scoor je een korting van maar liefst 40 procent, waardoor dit slimme scherm direct een stuk interessanter wordt. Naast goede geluidskwaliteit kun je ook genieten van het handige display. Daarop bekijk je bijvoorbeeld het laatste nieuws of stream je een filmpje via Netflix of natuurlijk YouTube.

Hij heeft zelfs een speciale sensor, waardoor ‘ie precies meet hoe jouw nachtrust is. Tevens kun je ook handgebaren gebruiken voor de bediening. Zo veeg je met een handbeweging naar het volgende nummer in je afspeellijst of pauzeer je muziek.

Lees ook: Google Nest Hub 2 review: slim hulpje is op bijna elk gebied beter

Om de korting van 40 procent te krijgen, vul je in het winkelmandje CHR0921 in onder het kopje ‘cadeaukaart invoeren’. De korting wordt dan direct verrekend.