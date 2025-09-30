Google TV Streamer 4K fors in prijs verlaagd

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
30 september 2025, 15:02
2 min leestijd
Google TV Streamer 4K fors in prijs verlaagd

De Google TV Streamer is niet vaak in de aanbieding, maar momenteel wel. Bij zowel Bol en MediaMarkt als Coolblue haal je hem nu goedkoper in huis, waardoor je minder dan 100 euro betaalt.

Lees verder na de advertentie.

Google TV Streamer voor minder dan 100 euro

Wil je van je televisie een slimme tv maken, dan is de Google TV Streamer een handig apparaatje voor jou. Het is één van de beste mediaspelers van dit moment en laat je met een afstandsbediening door apps van streamingdiensten als Netflix en Disney+ scrollen. Hij heeft een adviesprijs van 119 euro en is op de meeste plekken ook voor deze prijs op de kop te tikken.

Momenteel is het echter een goed moment om hem aan te schaffen, want bij zowel Bol als MediaMarkt en Coolblue duikt de prijs onder de 100 euro. Bij de blauwe webwinkel kost de mediaspeler tijdelijk 97,90 euro en bij de rode winkel betaal je 96,99 euro. Coolblue vraagt 99 euro voor de TV Streamer. Wees er wel snel bij, want deze aanbiedingen zijn onderdeel van actieperiodes. Zijn deze afgelopen, dan zal de prijs weer rond de 119 euro zitten.

Ontdek de Google TV Streamer voor 96,99 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 96,99 euro
Ontdek de Google TV Streamer voor 97,90 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 97,90 euro
Ontdek de Google TV Streamer voor 99 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 99 euro

Dit is de Google TV Streamer

Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast en behoort tot de krachtigste mediaspelers van dit moment. Het compacte apparaat staat netjes op je tv-meubel en heeft een strak, minimalistisch design. Je sluit de Streamer met een hdmi-kabel aan op je televisie, waarna je direct begint met streamen.

Omdat de speler draait op Google TV, heb je toegang tot alle bekende streamingapps die je eenvoudig kunt downloaden en installeren. Films en series bekijk je in scherpe 4K-kwaliteit, en dankzij de ingebouwde ethernetpoort is ook een stabiele, bekabelde netwerkverbinding mogelijk.

Qua prestaties is de Google TV Streamer duidelijk sneller dan de Chromecast: apps laden merkbaar sneller en werken vloeiender. Daarnaast zijn er slimme smart home-functies. Zo kun je, wanneer je een slimme deurbel hebt, de livebeelden rechtstreeks op je televisie bekijken. De bediening verloopt via de vernieuwde afstandsbediening, die intuïtiever en gebruiksvriendelijker is dan voorheen bij de Chromecast met Google TV.

Ontdek de Google TV Streamer voor 96,99 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 96,99 euro
Ontdek de Google TV Streamer voor 97,90 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 97,90 euro
Ontdek de Google TV Streamer voor 99 euro

Ontdek de Google TV Streamer voor 99 euro

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Google Google TV Streamer

Bekijk ook

Zo krijg je een gratis Google TV Streamer

Zo krijg je een gratis Google TV Streamer

18 april 2025

Laatste kans: hier scoor je de Chromecast met Google TV het goedkoopst

Laatste kans: hier scoor je de Chromecast met Google TV het goedkoopst

26 november 2024

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren