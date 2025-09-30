Google TV Streamer 4K fors in prijs verlaagd

De Google TV Streamer is niet vaak in de aanbieding, maar momenteel wel. Bij zowel Bol en MediaMarkt als Coolblue haal je hem nu goedkoper in huis, waardoor je minder dan 100 euro betaalt.

Google TV Streamer voor minder dan 100 euro

Wil je van je televisie een slimme tv maken, dan is de Google TV Streamer een handig apparaatje voor jou. Het is één van de beste mediaspelers van dit moment en laat je met een afstandsbediening door apps van streamingdiensten als Netflix en Disney+ scrollen. Hij heeft een adviesprijs van 119 euro en is op de meeste plekken ook voor deze prijs op de kop te tikken.

Momenteel is het echter een goed moment om hem aan te schaffen, want bij zowel Bol als MediaMarkt en Coolblue duikt de prijs onder de 100 euro. Bij de blauwe webwinkel kost de mediaspeler tijdelijk 97,90 euro en bij de rode winkel betaal je 96,99 euro. Coolblue vraagt 99 euro voor de TV Streamer. Wees er wel snel bij, want deze aanbiedingen zijn onderdeel van actieperiodes. Zijn deze afgelopen, dan zal de prijs weer rond de 119 euro zitten.

Dit is de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast en behoort tot de krachtigste mediaspelers van dit moment. Het compacte apparaat staat netjes op je tv-meubel en heeft een strak, minimalistisch design. Je sluit de Streamer met een hdmi-kabel aan op je televisie, waarna je direct begint met streamen.

Omdat de speler draait op Google TV, heb je toegang tot alle bekende streamingapps die je eenvoudig kunt downloaden en installeren. Films en series bekijk je in scherpe 4K-kwaliteit, en dankzij de ingebouwde ethernetpoort is ook een stabiele, bekabelde netwerkverbinding mogelijk.

Qua prestaties is de Google TV Streamer duidelijk sneller dan de Chromecast: apps laden merkbaar sneller en werken vloeiender. Daarnaast zijn er slimme smart home-functies. Zo kun je, wanneer je een slimme deurbel hebt, de livebeelden rechtstreeks op je televisie bekijken. De bediening verloopt via de vernieuwde afstandsbediening, die intuïtiever en gebruiksvriendelijker is dan voorheen bij de Chromecast met Google TV.