Google TV Streamer 4K voor het eerst fors in prijs gedaald

Goed nieuws voor als je op zoek bent naar de Google TV Streamer! De fijne mediaspeler is tijdelijk (en voor het eerst) afgeprijsd, waardoor je minder dan 100 euro betaalt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google TV Streamer in de aanbieding

Heb je overwogen om de Google TV Streamer in huis te halen, maar vond je de mediaspeler te duur? Dan is dit het moment om toe te slaan, want bij koopjeswebsite iBood is de TV Streamer in de aanbieding. Het apparaat tik je tijdelijk voor 99,95 euro op de kop, in plaats van de adviesprijs van 119 euro.

Wees er wel snel bij, want de aanbieding geldt nog twee dagen en zolang de voorraad strekt. Bij iBood krijg je een korting van 16 procent en dat is mooi meegenomen, want de Google TV Streamer is niet vaak afgeprijsd. Houd er wel rekening mee dat er nog verzendkosten bij komen.

Je kunt maximaal twee Google TV Streamer’s tegelijk bestellen, wat handig is als je bijvoorbeeld ook de televisie op je slaapkamer slim wil maken. De verzending vindt volgens iBood waarschijnlijk op 19 juni (komende donderdag) plaats.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast en één van de beste mediaspelers van dit moment. Het apparaatje zet je op je televisiemeubel en heeft een strak en simplistisch uiterlijk. Je koppelt de Streamer via een hdmi-kabel aan je televisie, waarna je kan streamen.

Omdat het apparaat op Google TV draait, kun je de apps van alle bekende streamingdiensten downloaden en installeren. Films en series kijk je in 4K-kwaliteit, waardoor alles lekker scherp oogt. Handig is dat de TV Streamer ook een ethernetpoort heeft, zodat je ‘m bedraad kan aansluiten op je netwerk.

De Google TV Streamer is een stuk sneller dan de Chromecast en opent apps bijvoorbeeld erg vlot. Ook handig zijn de smart home-functies. Als je bijvoorbeeld een slimme deurbel hebt, kun je via de TV Streamer live de beelden op je televisie bekijken. Je bedient de mediaspeler met de verbeterde afstandsbediening.