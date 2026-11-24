De Google TV Streamer is de populaire opvolger van de Chromecast. Regelmatig is het streamingapparaatje met korting te krijgen. Zo ook met Black Friday. Bij deze twee webwinkels scoor je nu een fijne deal!

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Google TV Streamer afgeprijsd

De Google TV Streamer is in veel huishoudens een toevoeging. Dat komt omdat het streamingapparaatje meerdere handige functies combineert.

Allereerst haal je met de TV Streamer een compacte mediaspeler in huis die je in een handomdraai op je tv aansluit. Hiermee krijg je toegang tot grote streamingdiensten als Disney Plus, Netflix en YouTube. Ten tweede is de meegeleverde afstandsbediening handig in gebruik. Lees verder voor nog veel voordelen van de TV Streamer.

De adviesprijs van de TV Streamer is 119 euro, maar je bespaart als je hem nu bij MediaMarkt of Amazon haalt. Klik door voor de huidige laagste prijs bij deze winkels.

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Dit is de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de populaire Chromecast en is interessant dankzij de vele verbeteringen. Diensten als Netflix, Videoland en YouTube worden gecombineerd op één platform. Zo krijg je handige aanbevelingen op basis van je kijkgedrag en abonnementen, zonder iedere app afzonderlijk te hoeven openen. Maar er is meer:

de TV Streamer werkt sneller en soepeler dan de Chromecast;

hij heeft meer opslag én werkgeheugen dan de Chromecast;

hij ondersteunt haarscherp beeld (4K) en ruimtelijk geluid;

dankzij de integratie van Gemini gebruik je spraakcommando’s om te zoeken naar films en series;

en dankzij Google Home bedien je compatibele slimme apparaten (lampen, camera’s en je thermostaat) vanaf de bank.

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Alsof dat nog niet genoeg redenen zijn om jouw kijkervaring te upgraden met de TV Streamer van Google, bespaar je ook nog enkele euro’s. Daarvoor shop je bij MediaMarkt of Amazon, net wat jij het fijnst vindt!