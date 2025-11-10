Google TV Streamer voor minder dan 80 euro

De eerste Black Friday 2025-deals zijn nu te vinden en we hebben meteen een mooie aanbieding voor je. De populaire Google TV Streamer kost namelijk minder dan 80 euro.

Zo scoor je de Google TV Streamer voor 79 euro

De Google TV Streamer is een erg populaire mediaspeler, maar hij heeft wel een stevige adviesprijs van 119 euro. Het apparaat is daarnaast maar zelden in de aanbieding.

Daar komt nu verandering in, want MediaMarkt heeft een toffe deal voor je. Je kan de TV Streamer aanschaffen voor slechts 79 euro, wat je dus zomaar 40 euro scheelt ten opzichte van de adviesprijs. Je bestelt de Google TV Streamer via de knop hieronder.

Dit kun je met de Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de opvolger van de Chromecast en een fijne mediaspeler. Het apparaat zet je naast of onder je televisie en is een slimme hub voor al je streamingdiensten. Met de meegeleverde afstandsbediening bedien je apps als Netflix, Disney Plus, YouTube en SkyShowtime.

Streamen doet de Google TV Streamer in 4K-kwaliteit. De mediaspeler is behoorlijk krachtig en een stuk sneller dan de oudere Chromecasts. Daarnaast heeft de Streamer meer opslagruimte en toegang tot Gemini.

Ook zijn er allerlei smart home-functies die je kunt gebruiken, zoals de optie om andere slimme apparaten in huis te bedienen, of de camerabeelden van je deurbel meteen op de televisie te bekijken.