Google TV Streamer weer onder 100 euro: wees er snel bij

De populaire mediaspeler van Google is niet vaak in de aanbieding, maar met Black Friday een aantal weken geleden was hij wel heel goedkoop. Daarna schoot de prijs weer omhoog, maar hij is nu wéér voor minder dan 100 euro te scoren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Forse besparing op populaire mediaspeler

De Google TV Streamer heeft doorgaans een stevige adviesprijs van 119 euro en is niet vaak afgeprijsd. Tijdens Black Friday was hij echter zelfs 50 euro goedkoper. Daarna schoot de prijs weer terug naar de adviesprijs, maar we hebben goed nieuws.

De prijs ligt wederom onder de 100 euro bij verschillende webshops. Bij zowel Amazon als MediaMarkt kost het slimme apparaatje nu 94 euro. Bol heeft ‘m voor 94,99 euro en Coolblue vraagt momenteel 99 euro voor de TV Streamer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Opvolger van de Chromecast met verbeteringen

De Google TV Streamer is de directe opvolger van de populaire Chromecast en doet dienst als centrale hub voor al je streamingdiensten. Het apparaat plaats je naast of onder je televisie en bedien je met de meegeleverde afstandsbediening. Hiermee krijg je toegang tot bekende apps zoals Netflix, Disney Plus, YouTube en SkyShowtime.

Het apparaat streamt content in 4K-kwaliteit en is aanzienlijk krachtiger dan de voorgaande Chromecasts. Google heeft de mediaspeler voorzien van meer opslagruimte en toegang tot Gemini, de AI-assistent van het bedrijf.

Smart home-functies inbegrepen

Naast het streamen van content biedt de Google TV Streamer verschillende smart home-mogelijkheden. Je kunt andere slimme apparaten in huis bedienen via de interface, zoals verlichting of thermostaten. Ook kun je camerabeelden van je deurbel direct op je televisie checken. Deze extra functionaliteit maakt van de TV Streamer meer dan alleen een mediaspeler.