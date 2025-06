Zo scoor je alleen dit weekend een gratis Bol-cadeaukaart t.w.v. 450 euro

Loopt jouw internet en tv-abonnement bijna af en was je van plan om gewoon bij dezelfde provider te blijven? Zonde! Er zijn vaak goede aanbiedingen te vinden. Zo scoor je bijvoorbeeld alleen dit weekend een gratis Bol-cadeaukaart ter waarde van 450 euro bij Ziggo én kies je jouw eigen welkomstcadeau.

Gratis Bol-cadeaubon ter waarde van 450 euro

Alleen dit weekend scoor je bij een internet en tv-abonnement van Ziggo een gratis cadeaukaart voor Bol.com met een waarde van 450 euro. Daarmee kun je dus je eigen cadeau kiezen of sla groots in met spullen die je toch nodig hebt.

Ga jij voor één van de duurdere abonnementen (Wifi Middel met TV Max of Wifi Groot met TV Max), dan kun je beter voor de korting kiezen. Je voordeel is in deze gevallen namelijk hoger dan 450 euro en van die besparing kan je zelf bij Bol – of ergens anders natuurlijk – iets leuks kopen. Het eerste jaar betaal je in dat geval slechts 50 procent van de abonnementsprijs.

Ook krijg je bij je Bol-cadeaubon of korting een gratis jaarabonnement op een streamingdienst naar keuze. Dit zijn je opties:

ESPN Compleet (normaal €17,95 p/m)

Ziggo Sport Totaal (normaal €16,95 p/m)

Disney+ (normaal €13,99 p/m)

HBO Max (normaal €9,99 p/m)

Film1 (normaal €9,95 p/m)

SkyShowtime (normaal €8,99 p/m)

Let op: deze actie is alleen dit weekend geldig (tot en met maandag 23 juni 2025).

Alles over de verschillende abonnementen

Ziggo draait al lang mee in Nederland en is vooral voor de sportliefhebber een uitstekende keuze. Er zijn verschillende internetsnelheden om uit te kiezen, dus bedenk wat het internetgebruik van jouw huishouden is. Kom je er niet helemaal uit, dan staat er een handige test op de website van Ziggo.

Hieronder zie je de prijzen en korting die je ontvangt mocht je kiezen voor twaalf maanden lang 50 procent korting. Overigens is het ook mogelijk om te kiezen voor een looptijd van één jaar, waarbij je profiteert van de eerste zes maanden 50 procent korting.

Abonnement Actieprijs Normale prijs Totale korting Wifi Start & TV Start €40,13 p/m €53,50 p/m €321,- Wifi Start & TV Complete €44,25 p/m €59,- p/m €354,- Wifi Start & TV Max €54,- p/m €72,- p/m €432,- Wifi Middel & TV Start €46,13 p/m €61,50 p/m €369,- Wifi Middel & TV Complete €50,25 p/m €67,- p/m €402,- Wifi Middel & TV Max €60,- p/m €80,- p/m €480,- Wifi Groot & TV Start €51,75 p/m €69,- p/m €414,- Wifi Groot & TV Complete €55,88 p/m €74,50 p/m €447,- Wifi Groot & TV Max €65,63 p/m €87,50 p/m €525,-

VodafoneZiggo Priority, tot 7,50 euro korting per maand en meer

Ben je klant van Ziggo, dan profiteer je van nog veel meer toffe voordelen. Zo krijg je toegang tot Priority en kun je exclusieve tickets kopen voor sportwedstrijden en concerten, maar krijg je ook toegang tot winacties.

Heb je ook een mobiel abonnement van Vodafone op je adres? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbele data, een extra tv-pakket en meer.