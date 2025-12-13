Zo scoor je nu een gratis Chromebook Go bij MediaMarkt

Ben jij op zoek naar een nieuwe telefoon of tablet en overweeg je de Samsung S25, Z Fold 7 of Tab S11? Haast je dan naar de MediaMarkt voor een gratis Chromebook Go bij je aankoop. Lees hier hoe het werkt!

Gratis Chromebook Go bij de Samsung S25-serie

Momenteel heeft MediaMarkt een toffe aanbieding: bij aankoop van een Samsung S25, S25 FE, S25 Edge of S25 Ultra krijg jij gratis een Chromebook Go ter waarde van 299 euro cadeau. Dit geldt trouwens ook voor de Z Fold 7, Tab S11 en Tab S11 Ultra. De actie loopt tot en met 28 december.

Samsung Galaxy S25

Het instapmodel van de S25-serie is de Samsung Galaxy S25. Hij biedt krachtige hardware in een compact jasje. Zoals je gewend bent van Samsung, krijg je een mooi amoled-scherm (6,2 inch) en zijn de camera’s dik in orde. Verder kun je soepele prestaties en een goed updatebeleid verwachten. Een allemansvriend voor een sympathieke prijs.

Tip van ons: de S25 met 256 gigabyte is momenteel goedkoper dan de variant met 128 gigabyte. Welke S25 de beste keus is, is wat ons betreft een no-brainer!

Samsung Galaxy S25 FE

Na de S25 is ook de Samsung S25 FE (Fan Edition) uitgekomen. Met 6,7 inch is-ie wat flinker dan de reguliere S25, maar wel iets lichter in de hand. De FE heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de S25. Zo heeft-ie een grotere batterij onder de motorkap en laadt deze sneller op. Wel moet je het met iets mindere camera’s en chip doen, al zijn die voor de meeste gebruikers meer dan goed genoeg.

De S25 FE is wat goedkoper dan de gewone S25, maar kan voor jou wél het perfecte toestel zijn als je liever een groter scherm hebt en minder vaak wil laden.

Samsung Galaxy S25 Edge

Een ander interessant lid van de S25-familie is de S25 Edge. Deze slanke en lichte verschijning heeft een groot scherm en een hoofdcamera van wel 200 megapixel. Ondanks zijn dunne design past er een prima batterij in: die doet nauwelijks onder voor die in de gewone S25. Met een titanium frame is de behuizing lekker stevig. Ook op deze smartphone kun je razendsnel werken door de goede chipset.

Zijn prijs is sinds de lancering flink gezakt. Eerder kostte de S25 Edge nog 1249 euro, maar daar is inmiddels de helft vanaf!

Samsung Galaxy S25 Ultra

Ga jij het liefst voor het beste wat Samsung te bieden heeft? Kies dan de S25 Ultra. Deze heeft een prachtig en groot 6,9 inch-amoled-scherm, de krachtigste processor en superieure camera’s. Hij is uitgerust met een periscopische telelens om tot vijf keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Bovendien zit de S Pen in de behuizing verstopt, handig om aantekeningen of schetsen te maken.

Let op: de deal geldt alleen bij de 512GB-versie van de Ultra. Die is wat duurder dan de versie met 256 gigabyte geheugen, maar de gratis Chromebook bij je aankoop maakt ‘m stiekem toch wel interessant.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Dat Samsung ook waanzinnige vouwtelefoons maakt, bewijst de Galaxy Z Fold 7. Met dit toestel heb je een smartphone en tablet in één. Uitgeklapt heb je een prachtig scherm van in totaal 8 inch waar de kleuren vanaf spatten. Met een nieuwe 200 megapixel-camera maak je foto’s die meer dan de moeite waard zijn.

De Fold 7 is niet goedkoop, dat geven we toe. Maar je bent verzekerd van prachtige camera’s, zeer vlotte hardware, een uitstekend updatebeleid, veel AI-opties en een prachtig ontwerp.

Samsung Galaxy Tab S11

Ook bij de aankoop van een Samsung-tablet geeft MediaMarkt een Chromebook Go cadeau. Maak kennis met de Tab S11. Deze premium tablet heeft een krachtige processor, fel amoled-scherm en goede speakers. En waar Samsung bekend om staat, is het uitstekende updatebeleid. Hierdoor kun je lekker lang genieten van je tablet, omdat je nog jaren de nieuwste software- en beveiligingsupdates ontvangt.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

De Tab S11 Ultra is het allerbeste wat Samsung op tabletgebied te bieden heeft. Het heldere scherm is een lust voor het oog, waar je met plezier je favoriete series en films op kijkt. De chipset is ook ontworpen om goed te kunnen multitasken en om zware games en apps te draaien. De Samsung Tab S11 Ultra heeft een accu van 11600 mAh en snelladen kan tot 45 watt. Vanuit de doos draait de tablet direct op Android 16.

Chromebook Go: werkt optimaal samen met je S25

Zo, nu weet jij welke Samsung Galaxy-telefoon of -tablet het best bij jou past. Nog even over dat cadeau van MediaMarkt: de Chromebook Go.

Goed om te weten is dat die gebruikmaakt van apps via Chrome OS en bestanden opslaat in de cloud. Hierdoor is zware software niet nodig, maar moet je wel altijd een werkende internetverbinding hebben. Naar een stopcontact hoef je niet snel op zoek, want de accu gaat lang mee.

De Samsung Chromebook Go is echt de ideale laptop voor onderweg. Het compacte scherm meet 11,6 inch en past daardoor makkelijk in je werk of schooltas. Je kan hem overigens tot 180 graden klappen, zodat je precies in de positie kan zitten zoals jij het liefst zit.