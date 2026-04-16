Scoor hier een gratis Samsung Galaxy Chromebook Go-laptop

Is jouw smartphone aan vervanging toe, maar kan je eigenlijk ook een nieuwe laptop gebruiken? Deze aanbieding is dan ideaal, want je krijgt een gratis Chromebook Go bij de Samsung S26-serie, Flip 7 (FE) én de Fold 7.

Er zijn regelmatig goede aanbiedingen voor je nieuwe telefoon. Zonde dus als je zomaar het eerste model koopt dat je tegenkomt. Soms krijg je veel voordeel als je voor een iets duurdere telefoon gaat.

Tijdelijk ontvang je een gratis Chromebook Go als je voor één van de toestellen uit de Galaxy S26-serie gaat, maar ook de Flip 7 (FE) en Fold 7 doen mee aan de actie. Was je toevallig ook net toe aan een nieuwe laptop, dan hoef je dus nu niet aan twee dure dingen je geld uit te geven. De actie is er bij Ben en Odido tot en met 17 mei 2026.

Samsung Galaxy S26 Ultra: voor 1084,99 euro

De meest uitgebreide telefoon die je kan kopen, is de Samsung S26 Ultra. Deze heeft het gloednieuwe Privacy Display, zodat nieuwsgierige aagjes niet meer met je mee kunnen kijken. Bovendien heb je de beschikking tot de beste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en een periscopische telelens die vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies.

In de behuizing zit de S Pen verstopt, waarmee je aantekeningen maakt op je scherm. Je haalt hem in huis bij Odido met een gratis Chromebook Go. Voor de S26 Ultra betaal je er 1084,99 euro.

Samsung Galaxy S26: voor 696 euro

Ga je liever voor een compacter toestel, dan is de Galaxy S26 een goede keuze. Deze heeft een scherm van 6,3 inch, die je prima met één hand kan bedienen. Daarnaast zit hij bomvol AI-functies en maak je goede foto’s dankzij één van de drie lenzen op de achterkant van het toestel.

Het instapmodel heeft overigens minimaal 256GB opslag, terwijl de voorganger het moest doen met 128GB. Genoeg ruimte voor al je foto’s en andere documenten, dus. Tijdelijk krijg je een gratis Chromebook Go bij de S26 als je jouw bestelling plaatst bij Ben of Odido. De goedkoopste van deze twee is Odido, waar je 696 euro voor de telefoon betaalt. Liever Ben? Dan kost ‘ie 720 euro.

Samsung Galaxy S26 Plus: voor 1035 euro

Heb je het liefste wel een grotere telefoon, maar wil je niet de hoofdprijs betalen of niet de uitgebreide functies nodig? Dan is er de S26 Plus. De smartphone meet 6,7 inch, maar is verder grotendeels dezelfde telefoon als de reguliere S26. Verder is het enige verschil de batterij, want in een groter toestel past natuurlijk ook een grotere accu.

Scoor de S26 Plus bij Odido met een gratis Chromebook Go en je hebt direct ook een nieuwe laptop. De S26 Plus kost je bij deze provider 1035 euro.

Samsung Galaxy Z Flip 7: voor 816 euro

Kijk jij met nostalgie terug op de tijd met klaptelefoons? Dan is de Samsung Flip 7 echt wat voor jou. De telefoon klap je, net als in de jaren 2000, open. Alleen nu heb je alle gemakken van een moderne smartphone. Aan de buitenkant heb je een groot scherm waarop je snel je meldingen of het weer checkt.

Klap je hem open, dan heb je de beschikking over een groot scherm zoals een gewone smartphone. Wil je een selfie maken, dan gebruik je gewoon de hoofdcamera. Op het schermpje zie je vervolgens hoe je in het frame staat. Bij Odido haal je hem in huis voor 816 euro en je krijgt er ook nog eens een gratis Chromebook Go bij.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: voor 672 euro

Als je het idee van een klaptelefoon wel wat vindt maar de prijs van de reguliere Flip 7 minder, dan is er ook nog de Fan Edition van de Flip 7. Deze uitvoering heeft een lagere prijs en beschikt over alle belangrijke functies. Samsung heeft hem vooral laten lijken op de Flip 6, want hij heeft een vergelijkbaar coverschermpje en dezelfde camera’s.

Bij Odido heb je de Flip 7 FE in handen voor 672 euro. Bovendien ontvang je een Chromebook Go cadeau bij je aankoop.

Samsung Galaxy Z Fold 7: voor 1785 euro

Net als de Flip 7 (FE) is de Samsung Fold 7 een klaptelefoon, maar nu werkt het nét even wat anders. Op eerste oog is het een normale smartphone zoals je gewend bent, maar klap je hem open dan heb je een mini tablet in handen. Ideaal als je van multitasken houdt of graag op een groot scherm werkt.

Scoor tijdelijk een gratis Chromebook Go bij de Fold 7. Hij is met deze actie alleen verkrijgbaar bij Odido, waar je hem in huis haalt voor 1785 euro.

Dit is het verschil tussen een Chromebook en een gewone laptop

Maar wat is nou precies een Chromebook en wat is het verschil met een normale laptop? De Chromebook is een ideale ‘laptop’ om op te werken als je voornamelijk met tekstverwerking bezig bent of geen zware apps gebruikt. Chromebooks draaien op Chrome OS en werken grotendeels met de cloud.

Daarom is het wel belangrijk dat je er rekening mee houdt dat je vaak een werkende internetverbinding nodig hebt. Deze apparaten zijn om deze reden ook vaak goedkoper te verkrijgen dan een normale laptop.