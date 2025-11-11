Zo scoor je een gratis Dyson V10 steelstofzuiger met deze Black Friday-actie

Toe aan nieuw internet én een beest van een stofzuiger? Dan moet je tijdens Black Friday bij KPN zijn, want daar krijg je een Dyson cadeau of extra korting!

Gratis Dyson V10 steelstofzuiger

Tijdens Black Friday komt KPN met een mooie Snelpakkers-deal. Wie een internet- en tv-abonnement afsluit, krijgt er namelijk een gratis Dyson V10 steelstofzuiger ter waarde van 499 euro bij. Hoewel Black Friday zelf pas op 28 november valt, kun jij nu al profiteren van deze actie. Maar, wees er snel bij, want op is op.

Heb je geen interesse in een stofzuiger? Dan kun je ook kiezen voor korting. Hierbij betaal je de eerste 12 maanden slechts 35 euro per maand, ongeacht welk contract je afsluit. Mocht je voor het duurste 4Gbit/s-pakket gaan, dan bespaart dit zelfs 540 euro. Hiermee kun je alsnog een Dyson-steelstofzuiger kopen en houd je zelfs geld over.

Dit betaal je voor je KPN internet en tv-abonnement

KPN biedt verschillende snelheden, van 100 Mbit/s voor licht gebruik tot 4 Gbit/s voor intensieve gebruikers. De populairste opties zijn Snel (100 Mbit/s), Sneller (200 Mbit/s) en Superfiber1 (1 Gbit/s).

De 100 Mbit/s-variant is voldoende voor basis internetgebruik zoals e-mail en browsen. Met 200 Mbit/s kun je comfortabel Netflix streamen op meerdere apparaten tegelijk. Kies je voor 1 Gbit/s of hoger, dan kun je zonder problemen gamen en 4K-content streamen op verschillende apparaten.

Bij de kortingsactie loopt je besparing van 240 euro tot maar liefst 540 euro over 24 maanden, afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Het Snel-contract kost normaal 55 euro per maand, maar met korting betaal je gemiddeld 45 euro. Het snelste 4 Gbit/s-contract daalt van 80 euro naar gemiddeld 57,50 euro per maand.

Abonnement Gemiddelde maandprijs Normale maandprijs (bij gratis Dyson) Korting bij 24 maanden Korting bij 12 maanden Snel (100Mbit/s) 45 euro 55 euro 240 euro 120 euro Sneller (200Mbit/s) 45,50 euro 56 euro 252 euro 126 euro Supersnel (500Mbit/s) 48,75 euro 62,50 euro 330 euro 165 euro Superfiber (1Gbit/s) 50 euro 65 euro 360 euro 180 euro Superfiber 4 (4Gbit/s) 57,50 euro 80 euro 540 euro 270 euro

Heb je meer KPN-abonnementen op je adres?

Heb je zowel een mobiel als internet contract bij KPN? Dan krijg je onder andere gratis toegang tot Netflix of ESPN Compleet via het Combivoordeel-systeem. Neem je er ook televisie bij, dan kun je uit meer streamingdiensten kiezen.

