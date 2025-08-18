Zo krijg je gratis ESPN Compleet als klant van KPN

Laat het Combivoordeel van KPN niet aan je voorbij gaan! Je sluit volledig gratis een abonnement op ESPN Compleet (of Netflix) af als je meerdere abonnementen van de provider hebt. We vertellen je er alles over.

Gratis ESPN Compleet kijken bij KPN

Klanten die meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres hebben, hebben recht op Combivoordeel. Eerder kreeg je hierdoor tot 7,50 euro korting op je factuur, gratis dubbele data, een extra pluspakket en 5 euro korting op een streamingdienst naar keuze.

Maar, het laatste onderdeel is ondertussen veranderd en flink verbeterd. In plaats van korting krijg je nu het complete abonnement op een streamingdienst naar keuze gratis. Heb je alleen een internet- en mobiel abonnement? Dan heb je de keuze uit ESPN Compleet of Netflix. Je krijgt hiermee dus veel meer waar voor je geld. Heb je meer abonnementen? Dan krijg je een ruimere keuze.

Stel, je hebt al een internet en tv-abonnement van KPN. Neem je daar het goedkoopste sim only-abonnement bij, dan betaal je daarvoor 11,50 euro in de maand. ESPN Compleet kost je normaal gezien 14,99 euro per maand. Zo bespaar je maandelijks 3,49 euro als je eigenlijk geen nieuw telefoon abonnement nodig had, maar anders wel een abonnement op ESPN Compleet had genomen.

Zo krijg je gratis ESPN Compleet (of Netflix)

De provider werkt voortaan met een puntensysteem. Heb je thuis internet van KPN én een mobiel abonnement? Dan behoor jij tot level 1. Wil jij een hoger level worden, dan heb je meer abonnementen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een TV-pakket zijn, Multisim voor je smartwatch, of een extra mobiel abonnement voor je kind.

Bij level 1 krijg je elke maand gratis Netflix of ESPN Compleet. Daarnaast ontvang je nog altijd tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement of gratis dubbele data. Ga je naar level 2, dan behoren ook HBO Max en Disney+ tot de mogelijkheden. Met level 3 kun je ook voor Videoland kiezen.