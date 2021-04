Samsung zet vol in op de S21-serie en heeft daarom wéér een nieuwe actie online gezet. Koop je nu een toestel uit de S21-serie dan ontvang je de Galaxy Buds Pro-oordopjes ter waarde van 229 euro. Hoe je daarvoor in aanmerking komt, lees je hier.

Samsung Galaxy S21 met gratis Galaxy Buds Pro

Koop je tussen 6 april en 2 mei 2021 een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra? Dan heb je recht op een setje Galaxy Buds Pro-oordopjes met een waarde van 229 euro. Als je een bestelling plaatst via Samsung zelf, krijg je ze gelijk meegeleverd. Koop je de smartphone via een partner dan moet je wat online formulieren invullen en worden de oordopjes later geleverd.

Alle informatie over deze deals vind je op de speciale actiepagina van Samsung. Registreren van je aankoop kan tot maximaal 6 juni 2021. Je moet onder andere je aankoopbewijs uploaden, je IMEI en EAN invoeren en een foto van de streepjescode van het doosje aanleveren.

Je kunt het toestel uiteraard los aanschaffen, maar ook kiezen om ‘m te combineren met een abonnement bij verschillende retailers. Toestel los gekocht? Bekijk dan ook even onze sim only-prijsvergelijker. Daarmee vind je namelijk makkelijk en snel de juiste bundel met belminuten, sms’jes en data.

Samsung Galaxy S21

De Galaxy S21 heeft een adviesprijs van 849 euro en is daarmee de meest betaalbare van het trio. Goed nieuws: de prijs is inmiddels al wat gezakt en daarom koop je voor een scherpe prijs een zeer complete smartphone. Benieuwd naar onze ervaringen? Check dan de Samsung Galaxy S21 review of bekijk onderstaande videoreview.

Kies voor voor de Samsung Galaxy S21 Plus

De Samsung S21 Plus is de perfecte match als je op zoek bent naar veel kracht met een groter scherm. Het toestel bevat ook snelle hardware en het scherm is met 6,7 inch een stuk groter dan het 6,2 inch-display van de normale S21. De beste deals check je bij onderstaande partijen.

Samsung Galaxy S21 Ultra is de beste

Dan is er natuurlijk ook nog de Samsung S21 Ultra met het beste pakket aan hardware. Het scherm van 6,8 inch heeft een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels en op de achterkant vind je meerdere camera’s, waarmee je onder andere goed kunt zoomen. Al onze ervaringen check je natuurlijk in de Samsung S21 Ultra review.

