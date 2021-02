De pre-order van de Samsung S21 is pas net voorbij, maar ook nu loopt er weer een interessante aanbieding. Koop je het Samsung-vlaggenschip, dan ontvang je tijdelijk gratis draadloze oordopjes en de Galaxy Smart Tag.

Samsung Galaxy S21 met gratis oordopjes en Smart Tag

Samsung is weer een actie gestart om de verkoop van de S21-lijn te stimuleren. Koop je tussen 8 februari en 17 februari 2021 een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra, dan ontvang je weer een set van twee accessoires geheel gratis. Bij de S21 en het Plus-model ontvang je de Galaxy Buds Live en de slimme Smart Tag-tracker, met een totale waarde van 159 euro.

Koop je de S21 Plus, dan heb je recht op de Galaxy Buds Pro-dopjes en de Smart Tag. Die set heeft een totale waarde van 259 euro. Bestel je via Samsung zelf, dan krijg je de dopjes en tracker direct meegeleverd. Plaats je een bestelling via een andere partner, dan wordt het later geleverd.

Alle informatie over deze deals vind je op de speciale actiepagina van Samsung. Het product registreren kan uiterlijk tot en met 3 maart 2021. Daarbij wordt om verschillende gegevens gevraagd, zoals een kopie van de factuur en een foto van de streepjescode, IMEI-nummer en EAN-code.



De actie geldt dus niet alleen bij Samsung zelf, maar ook bij verschillende retailers en providers. Zo kun je er zelf voor kiezen of je de S21 los aanschaft of in combinatie met een abonnement. Kies je voor een los toestel, bekijk dan ook even onze sim only-prijsvergelijker. Zo kies je zelf de juiste bundel qua belminuten, sms’jes en aantal MB’s.

Samsung Galaxy S21

De Samsung S21 is de meest betaalbare van het trio, maar heeft nog steeds een instapprijs van 849 euro. Voor dat geld koop je wel een complete smartphone die op veel punten erg goede prestaties levert. Meer weten over onze ervaringen? Check dan de Samsung Galaxy S21 review.

Check de Samsung Galaxy S21 Plus

Op zoek naar een krachtig toestel, maar met een groter scherm? Dan is de S21 Plus misschien de juiste keuze. Die smartphone heeft een display van 6,7 inch in plaats van het 6,2 inch-scherm van de normale S21. Kopen kan via onderstaande partijen.

Alles over de Samsung Galaxy S21 Ultra

Wil je alleen het beste van het beste op het gebied van onder andere scherm en camera’s? Dan is de S21 Ultra de perfecte match met de hoge QHD-resolutie (3200 bij 1440 pixels) en dubbele zoomcamera op de achterzijde. Ook dat toestel hebben we uiteraard onder handen genomen en daarover lees je alles in onze Samsung S21 Ultra review.

