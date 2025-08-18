Dit is hoe je gratis Netflix krijgt als klant bij KPN

Je sluit gratis een abonnement op Netflix af als onderdeel van KPN Combivoordeel. We vertellen hoe je het voor elkaar krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Netflix kijken bij KPN

Voor klanten die meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres hebben, heeft de provider Combivoordeel. Als onderdeel hiervan ontving je in het verleden tot 7,50 euro korting op je factuur, gratis dubbele data, een extra pluspakket en 5 euro korting op een streamingdienst naar keuze.

Dit laatste is nu anders, want je kiest nu voor een gratis Netflix- (t.w.v. 8,99 euro) of ESPN Compleet-abonnement (t.w.v. 14,99 euro). Je krijgt nu dus veel meer waar voor je geld. Deze aanbieding is geldig als je zowel een KPN thuis- als een mobiel abonnement hebt.

Zo krijg je gratis Netflix (of ESPN Compleet) van KPN

De provider werkt voortaan met een puntensysteem. Heb je thuis internet van KPN én een mobiel abonnement? Dan behoor jij tot level 1. Wil jij een hoger level worden, dan heb je meer abonnementen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een TV-pakket zijn, Multisim voor je smartwatch, of een extra mobiel abonnement voor je kind.

Bij level 1 krijg je elke maand gratis Netflix of ESPN Compleet. Daarnaast ontvang je nog altijd tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement of gratis dubbele data. Ga je naar level 2, dan behoren ook HBO Max en Disney+ tot de mogelijkheden. Met level 3 kun je ook voor Videoland kiezen.

My Oxford Year en nieuw seizoen van Wednesday

Maar wat ga jij op je kijklijst zetten, zodra je Netflix hebt? Wij hebben een aantal tips voor je. Zo staat sinds kort My Oxford Year (of Een jaar met jou) op de streamingdienst. Deze romantische komediefilm is razendpopulair en Sofia Carson speelt er een Amerikaanse student aan de universiteit van Oxford. Daar ontmoet ze een jonge onderwijsassistent en haar leven verandert voorgoed.

Ben je meer van de series, dan kijk je het gloednieuwe seizoen van Wednesday. Dit is een fantasy-serie over Wednesday Addams, van The Addams Family. Het duistere meisje is leerling op een school waar veel monsters ronddwalen.

Maar er is natuurlijk voor ieder wat wils te vinden. Netflix heeft heel veel originele films- en series die de moeite waard zijn.