Tijdelijk €414 korting en een Galaxy Watch8 cadeau bij de S25 Ultra!

Bekijk actie

Dit is hoe je gratis Netflix krijgt als klant bij KPN

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
18 augustus 2025, 15:59
2 min leestijd
Dit is hoe je gratis Netflix krijgt als klant bij KPN

Je sluit gratis een abonnement op Netflix af als onderdeel van KPN Combivoordeel. We vertellen hoe je het voor elkaar krijgt.

Lees verder na de advertentie.

Gratis Netflix kijken bij KPN

Voor klanten die meerdere KPN-abonnementen op hetzelfde adres hebben, heeft de provider Combivoordeel. Als onderdeel hiervan ontving je in het verleden tot 7,50 euro korting op je factuur, gratis dubbele data, een extra pluspakket en 5 euro korting op een streamingdienst naar keuze.

Dit laatste is nu anders, want je kiest nu voor een gratis Netflix- (t.w.v. 8,99 euro) of ESPN Compleet-abonnement (t.w.v. 14,99 euro). Je krijgt nu dus veel meer waar voor je geld. Deze aanbieding is geldig als je zowel een KPN thuis- als een mobiel abonnement hebt.

Bekijk sim only van KPN

Bekijk sim only van KPN
Bekijk mobiele abonnementen met telefoon bij KPN

Bekijk mobiele abonnementen met telefoon bij KPN
Bekijk internet en tv-abonnementen van KPN

Bekijk internet en tv-abonnementen van KPN

Zo krijg je gratis Netflix (of ESPN Compleet) van KPN

De provider werkt voortaan met een puntensysteem. Heb je thuis internet van KPN én een mobiel abonnement? Dan behoor jij tot level 1. Wil jij een hoger level worden, dan heb je meer abonnementen nodig. Dit kan bijvoorbeeld een TV-pakket zijn, Multisim voor je smartwatch, of een extra mobiel abonnement voor je kind.

Bij level 1 krijg je elke maand gratis Netflix of ESPN Compleet. Daarnaast ontvang je nog altijd tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement of gratis dubbele data. Ga je naar level 2, dan behoren ook HBO Max en Disney+ tot de mogelijkheden. Met level 3 kun je ook voor Videoland kiezen.

Lees meer over Combivoordeel

My Oxford Year en nieuw seizoen van Wednesday

Maar wat ga jij op je kijklijst zetten, zodra je Netflix hebt? Wij hebben een aantal tips voor je. Zo staat sinds kort My Oxford Year (of Een jaar met jou) op de streamingdienst. Deze romantische komediefilm is razendpopulair en Sofia Carson speelt er een Amerikaanse student aan de universiteit van Oxford. Daar ontmoet ze een jonge onderwijsassistent en haar leven verandert voorgoed.

nieuwe films en series week 32 2025

Ben je meer van de series, dan kijk je het gloednieuwe seizoen van Wednesday. Dit is een fantasy-serie over Wednesday Addams, van The Addams Family. Het duistere meisje is leerling op een school waar veel monsters ronddwalen.

Maar er is natuurlijk voor ieder wat wils te vinden. Netflix heeft heel veel originele films- en series die de moeite waard zijn.

Bekijk sim only van KPN

Bekijk sim only van KPN
Bekijk mobiele abonnementen met telefoon bij KPN

Bekijk mobiele abonnementen met telefoon bij KPN
Bekijk internet en tv-abonnementen van KPN

Bekijk internet en tv-abonnementen van KPN

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Netflix
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Netflix

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren