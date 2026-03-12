Alleen nog dit weekend: gratis Nintendo Switch 2 (of PlayStation 5)

Nieuwe klanten krijgen bij een 2-jarig abonnement een gratis Nintendo Switch 2 console. Alternatieven zijn een gratis PlayStation 5 Digital Edition of 12 maanden korting op het maandbedrag. De actie geldt zolang de voorraad strekt.

KPN-deal met gratis gameconsole

Nieuwe KPN-klanten kunnen momenteel profiteren van een aantrekkelijke actie waarbij je een gratis Nintendo Switch 2 krijgt als je een tweejarig Internet en tv-abonnement afsluit. De nieuwste handheld-console van Nintendo heeft een adviesprijs van 489 euro, maar krijg je nu dus voor niks.

Als je geen Nintendo Switch 2 nodig hebt, is het ook mogelijk om te kiezen voor een gratis PlayStation 5 of korting. Daarbij betaal je de eerste twaalf maanden slechts 35 euro per maand.

Deze aanbieding is er alleen nog dit weekend. Wees er dus snel bij! En, heb je ook een mobiel abonnement van KPN? Dan kies je ook nog eens tussen gratis Netflix en ESPN Compleet.

Wat je krijgt bij het abonnement

Het Internet & TV-abonnement biedt internetsnelheden van 100 Mbit/s tot 4 Gbit/s via glasvezel of DSL-verbinding. Deze snelheden zijn geschikt voor 4K-streaming, online gaming en thuiswerken zonder onderbrekingen.

Bij het abonnement ontvang je de KPN TV+ Box voor toegang tot meer dan 45 zenders. Extra functies zoals Replay en Pause zijn inbegrepen, evenals opties voor Netflix Basis of ESPN. Combinatie met een mobiel abonnement levert extra data of een gratis zenderpakket op.

Liever een PS5 of korting?

Ben je geen Nintendo-fan en heb je liever een PlayStation 5? Dan kan dat ook. Je kan op de site van KPN ook kiezen voor de PS5 Digital Edition ter waarde van 499 euro als alternatief bij hetzelfde abonnement.

Ook deze niet nodig, dan heb je altijd nog als optie om te kiezen voor korting. Je betaalt dan de eerste twaalf maanden 35 euro per maand voor je internet en tv-abonnement, ongeacht het pakket dat je kiest.

Alles over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 beschikt over een 7,9 inch scherm en biedt drie verschillende speelmodi: handheld, tafelstand met standaard of aangesloten op de televisie via het meegeleverde dock. De Joy-Con controllers zijn uitgerust met magnetische bevestiging en extra knoppen voor verbeterde bediening.

De console heeft een batterijduur van ongeveer 5 uur en is backwards compatible met games van de originele Nintendo Switch. Nieuwe titels zoals Mario Kart World zijn beschikbaar voor het systeem. Voor gezinnen en frequent reizende gamers biedt de console flexibiliteit door de verschillende speelmodi.