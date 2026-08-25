Deze populaire console van Nintendo krijg je nu cadeau

Overweeg je om een nieuwe Nintendo Switch 2 of andere console te kopen? Dan hebben we goed nieuws! In dit artikel vertellen we je hoe je deze console (of een ander product naar keuze) tijdelijk gratis scoort.

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Zo scoor je een gratis cadeau naar keuze t.w.v. 549 euro

Bij een nieuw internetabonnement krijg je momenteel verschillende populaire producten cadeau. Kies je voor een tweejarig internet-abonnement vanaf 400 Mbps, dan kun je onder meer een Samsung 50-inch mini-led 4K-tv, Dyson Airwrap Origin of Harman Kardon Aura Studio 5 uitzoeken. De waarde van deze cadeaus loopt op tot maar liefst 549 euro.

Ook met een tweejarig abonnement voor Internet & TV zijn er aantrekkelijke cadeaus te kiezen. Zo kun je gaan voor een Samsung 50-inch mini-led 4K-tv, een Nintendo Switch 2 of een Apple iPad 2025 van 11 inch met 128GB opslag. Vooral de Nintendo Switch 2 en iPad springen eruit, omdat je daarmee populaire gadgets cadeau krijgt bij je abonnement.

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Liever 12 maanden korting?

Heb je geen behoefte aan een spelconsole of cadeaukaart, dan is de kortingsoptie een aantrekkelijk alternatief. Nieuwe klanten die kiezen voor een tweejarig contract profiteren de eerste 12 maanden van korting op de maandelijkse kosten, waardoor je tijdelijk slechts 20 euro per maand afrekent. Wie voor een contract van één jaar gaat, ontvangt de korting gedurende de eerste zes maanden.

Welke optie het meest aantrekkelijk is, verschilt per situatie. Wie een Nintendo Switch 2 op zijn verlanglijstje had staan, haalt met de gratis gameconsole de meeste waarde uit de overstap. Wie juist wil besparen op vaste maandelijkse lasten, is beter af met de korting per maand.

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Kies de internetsnelheid die bij jou past

Niet iedereen heeft dezelfde internetbehoefte en daarom zijn er 5 pakketten beschikbaar. Die variëren van een instapoptie voor licht gebruik tot een topsnelheid voor grote huishoudens met veel gelijktijdige verbindingen.

Glasvezel 100 (tot 100 Mbit/s): geschikt voor surfen, e-mailen en af en toe streamen. Een prima keuze voor kleine huishoudens of studenten.

Glasvezel 400 (tot 400 Mbit/s): ideaal als meerdere mensen tegelijk online zijn om te streamen, videobellen of thuis te werken.

Glasvezel 1000 (tot 1000 Mbit/s): bedoeld voor huishoudens met intensief internetgebruik, zoals gelijktijdig gamen, streamen en werken.

Glasvezel 2000 (tot 2000 Mbit/s): de snelste optie, geschikt voor grote gezinnen, veel smart home-apparaten of gebruikers die regelmatig grote bestanden downloaden en uploaden.

Glasvezel 8000 (tot 8000 Mbit/s): geschikt voor de grotere huishoudens, fanatieke gamers of kleine thuiskantoren.

De meeste huishoudens komen in de praktijk goed uit met Glasvezel 400 of Wifi Glasvezel 1000. Glasvezel 2000 heeft pas echt toegevoegde waarde als er tegelijkertijd meerdere 4K-streams, online games en zware uploads draaien.