Gratis Philips Ambilight TV (en win een reis naar FC Barcelona): alleen dit weekend

Het is weer zover: er staat een nieuwe weekenddeal van KPN voor je klaar. Alleen dit weekend scoor je een gratis Philips Ambilight TV ter waarde van 479 euro bij je nieuwe internet-abonnement en je maakt ook nog eens kans op een reis naar FC Barcelona.

Gratis Philips Ambilight TV en kans op reis naar FC Barcelona

Loopt jouw internet-abonnement binnenkort af? Kijk dan eens rond en laat hem niet ongemerkt doorlopen. Vaak zijn er goede aanbiedingen te vinden, waardoor je voordeliger uit bent én scoor je gratis apparaten. Alleen dit weekend krijg je bijvoorbeeld een gratis Philips Ambilight TV ter waarde van 479 euro bij je bestelling van KPN en maak je ook nog eens kans op een reis naar FC Barcelona.

Let op: deze aanbieding is alleen dit weekend geldig (tot en met zondag 6 juli) en geldt zolang de voorraad strekt. Denk er dus niet te lang over, want voor je weet ben je te laat. Zodra je modem is aangesloten en de 14 dagen-bedenktermijn voorbij is, krijg jij jouw nieuwe tv opgestuurd. Vind je een gouden envelop in de doos? Dan ben jij de winnaar van de reis naar FC Barcelona.

Dit is de Philips Ambilight TV ter waarde van 479 euro

De gratis tv die je opgestuurd krijgt is de Philips Ambilight smart tv met een schermdiagonaal van 43 inch. Hij ondersteunt 4K-kwaliteit, zodat je beelden haarscherp ziet. Ambilight zorgt voor de toffe lichteffecten die synchroon lopen aan je scherm. Daardoor wordt je maximaal in je film of serie gezogen.

Ook is er ondersteuning voor Google Assistant en Alexa. Voor Alexa is er een speciale knop op de afstandsbediening, zodat je de tv met je stem bedient. Bovendien is de tv in te zetten als wake-up light dankzij AmbiSleep, mocht je hem in je slaapkamer zetten.

KPN: de prijzen op een rij en gratis Netflix

Bij KPN krijg je Combivoordeel als je meerdere abonnementen van de provider combineert. Heb je naast je internet en tv ook nog een mobiel abonnement? Dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én gratis Netflix of ESPN Compleet. Heb je nog meer abonnementen, dan krijg je meer punten en dus meer mogelijkheden om uit te kiezen.

Je ontvangt de gratis TV al als je alleen een internetabonnement afneemt, maar ook als je kiest voor tv en bellen kom je in aanmerking. Voor tv betaal je 12,50 euro extra. Geen TV nodig? Dan is het ook mogelijk om te kiezen voor korting en betaal je de eerste negen maanden slechts 35 euro, welke snelheid je ook kiest. Het voordeel is echter altijd groter als je voor de TV kiest. We zetten de prijzen van de internetabonnementen hieronder voor je op een rij.

Internetsnelheid Gemiddelde actieprijs (zonder tv) Normale prijs per maand (met gratis tv) Besparing 100 Mbit/s €39,69 p/m €42,50 p/m €57,44 200 Mbit/s €40,31 p/m €43,50 p/m €76,56 500 Mbit/s €44,38 p/m €50,- p/m €134,88 1 Gbit/s €45,94 p/m €52,50 p/m €157,44 4 Gbit/s €55,31 p/m €67,50 p/m €292,56