Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

Gratis Philips Ambilight TV t.w.v. 599 euro scoren? Dat doe je hier
Jane van Brakel
6 januari 2026, 14:00
2 min leestijd
Gratis Philips Ambilight TV t.w.v. 599 euro scoren? Dat doe je hier

Zoek je een nieuwe tv zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is dit je kans! Bij KPN krijg je tijdelijk een gratis Philips Ambilight TV ter waarde van 599 euro. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe het werkt.

Lees verder na de advertentie.

Gratis smart tv van Philips t.w.v. 599 euro

KPN heeft nu een topdeal voor je. Bij een tweejarig internet (en tv)-abonnement scoor je een gratis Philips Ambilight TV t.w.v. 599 euro, zelfs bij het voordeligste pakket. Hieronder hebben we alle details voor je op een rijtje gezet.

Scoor die gratis Philips Ambilight TV

Dit wil je weten over de Philips Ambilight TV

Deze 55-inch tv van Philips is uitgerust met 4K Ultra HD LED en QLED-technologie. Verder zien we de herkenbare Ambilight-verlichting terug, wat ‘m perfect maakt voor het volgen van je favoriete films en series in de koude wintermaanden.

Dankzij het snelle Titan OS stream je Netflix, Disney Plus of YouTube in slechts enkele seconden en bedien je alles gemakkelijk met spraak via Google of Alexa. En het beste nieuws: je ontvangt hem nu gratis bij een nieuw KPN internet-abonnement.

Scoor een gratis Philips Ambilight TV

Waarom KPN zeker interessant is als provider

Bij KPN vind je een breed scala aan internet- en tv-pakketten. Voor internet kies je uit verschillende snelheden van 100 Mbit/s tot wel 4 Gbit/s via glasvezel, afhankelijk van je locatie. Er zijn vijf internetsnelheden beschikbaar. Bekijk hieronder welke het beste past bij jouw internetgebruik.

InternetsnelheidGeschikt voorVoorbeeld gebruik
Snel: tot 100 Mbit/sLicht internetgebruik, kleine huishoudensE-mails versturen, berichten uitwisselen
Sneller: tot 200 Mbit/sGemiddelde gebruiker, kleine gezinnenNetflix streamen op meerdere apparaten
Supersnel: tot 500 Mbit/sGrote gezinnen met meerdere gebruikersGelijktijdig streamen, gamen, thuiswerken
Superfiber1: tot 1 Gbit/sIntensieve gebruikers4K-series kijken en gamen tegelijk
Superfiber 4: tot 4 Gbit/sGrote huishoudens, kleine kantorenZware downloads, 4K-streams, toekomstig gebruik

Nog meer voordeel dankzij Combivoordeel

Bij KPN krijg je extra korting en voordelen op je abonnement via Combivoordeel. Door diensten zoals internet, mobiel en tv te combineren, verdien je punten die je level verhogen: hoe meer je bundelt, hoe meer je profiteert. Je kiest dan uit extra’s zoals een gratis Pluspakket, Netflix Basic, ESPN Compleet en nog veel meer.

Bekijk Combivoordeel bij KPN

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Alleen vandaag: gratis sim only met 10GB data

Alleen vandaag: gratis sim only met 10GB data

Gisteren 9:58

Vergeet de Google Pixel 10 Pro: zóveel bespaar je met de (bijna identieke) Pixel 9 Pro

Vergeet de Google Pixel 10 Pro: zóveel bespaar je met de (bijna identieke) Pixel 9 Pro

31 december 2025

Zo krijg je een sim only van Simyo voor 2,79 euro

Zo krijg je een sim only van Simyo voor 2,79 euro

29 december 2025

Win vandaag een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger (t.w.v. 279,95 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

Win vandaag een Xiaomi S40 Pro robotstofzuiger (t.w.v. 279,95 euro) in de Android Planet-adventskalender 2025

24 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren