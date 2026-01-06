Gratis Philips Ambilight TV t.w.v. 599 euro scoren? Dat doe je hier

Zoek je een nieuwe tv zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is dit je kans! Bij KPN krijg je tijdelijk een gratis Philips Ambilight TV ter waarde van 599 euro. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe het werkt.

Gratis smart tv van Philips t.w.v. 599 euro

KPN heeft nu een topdeal voor je. Bij een tweejarig internet (en tv)-abonnement scoor je een gratis Philips Ambilight TV t.w.v. 599 euro, zelfs bij het voordeligste pakket. Hieronder hebben we alle details voor je op een rijtje gezet.

Dit wil je weten over de Philips Ambilight TV

Deze 55-inch tv van Philips is uitgerust met 4K Ultra HD LED en QLED-technologie. Verder zien we de herkenbare Ambilight-verlichting terug, wat ‘m perfect maakt voor het volgen van je favoriete films en series in de koude wintermaanden.

Dankzij het snelle Titan OS stream je Netflix, Disney Plus of YouTube in slechts enkele seconden en bedien je alles gemakkelijk met spraak via Google of Alexa. En het beste nieuws: je ontvangt hem nu gratis bij een nieuw KPN internet-abonnement.

Waarom KPN zeker interessant is als provider

Bij KPN vind je een breed scala aan internet- en tv-pakketten. Voor internet kies je uit verschillende snelheden van 100 Mbit/s tot wel 4 Gbit/s via glasvezel, afhankelijk van je locatie. Er zijn vijf internetsnelheden beschikbaar. Bekijk hieronder welke het beste past bij jouw internetgebruik.

Nog meer voordeel dankzij Combivoordeel

Bij KPN krijg je extra korting en voordelen op je abonnement via Combivoordeel. Door diensten zoals internet, mobiel en tv te combineren, verdien je punten die je level verhogen: hoe meer je bundelt, hoe meer je profiteert. Je kiest dan uit extra’s zoals een gratis Pluspakket, Netflix Basic, ESPN Compleet en nog veel meer.