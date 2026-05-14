Laatste kans: zo krijg je een gratis Nintendo Switch 2 (of PlayStation 5)

Nieuwe klanten kunnen bij het afsluiten van een tweejarig internet- en tv-pakket kiezen uit een gratis Nintendo Switch 2 of een PlayStation 5 Digital Edition. De actie is er nog maar heel even, dus wees er snel bij!

Gratis PS5 of Nintendo Switch 2

Internet- en tv-providers proberen nieuwe klanten te trekken met interessante welkomstcadeaus. Nieuwe klanten die een tweejarig internet- en tv-pakket bij Ziggo afsluiten, kunnen kiezen uit een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro of een PlayStation 5 Digital Edition met een adviesprijs van 600 euro. Wie al van plan was om over te stappen van provider, pakt dus een mooie extra mee.

Let op: de actie geldt alleen voor nieuwe klanten en zolang de voorraad strekt. Ook loopt de actie nog maar tot en met 17 mei 2026. Wacht dus niet te lang!

Alternatieve keuzes naast Nintendo Switch 2 of PS5

Geen behoefte aan nieuwe PlayStation of Nintendo Switch? Dan is de derde optie ook behoorlijk interessant. In plaats van een console ontvang je de eerste 12 maanden 50 procent korting op je maandbedrag, ongeacht welk pakket je kiest. We zetten alle prijzen hieronder voor je op een rijtje:

Internet & TV pakket Normale prijs Gemiddelde maandprijs bij 24 mnd Korting bij 24 maanden Gemiddelde maandprijs bij 12 mnd Korting bij 12 maanden Wifi Start & TV Start 53,50 euro 40,13 euro 321 euro 40,13 euro 160,50 euro Wifi Middel & TV Complete 67 euro 50,25 euro 402 euro 50,25 euro 201 euro Wifi Groot & TV Max 87,50 euro 65,63 euro 525 euro 65,63 euro 262,50 euro Wifi Extra Groot & TV Max 92,50 euro 69,38 euro 555 euro 69,38 euro 277,50 euro

Dit krijg je bij Ziggo

Ziggo is extra interessant als je een tv- en streaming-liefhebber bent. Naast de gratis gamingconsole ontvang je zes maanden lang gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze, waaronder Disney+, HBO Max en Videoland. Standaard is ook Ziggo Sport inbegrepen, waarmee je naar veel buitenlands voetbal kijkt.

Daarnaast zijn er 4 internetpakketten beschikbaar. Check hieronder welk pakket het meest bij jou past:

Wifi Start – tot 100 Mbit/s: geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en browsen, ideaal voor kleine huishoudens of studenten.

– tot 100 Mbit/s: geschikt voor licht gebruik zoals e-mailen en browsen, ideaal voor kleine huishoudens of studenten. Wifi Middel – tot 400 Mbit/s: goed voor streamen op meerdere apparaten tegelijk, passend bij gezinnen tot ongeveer 4 personen.

– tot 400 Mbit/s: goed voor streamen op meerdere apparaten tegelijk, passend bij gezinnen tot ongeveer 4 personen. Wifi Groot – tot 1000 Mbit/s: bedoeld voor grotere huishoudens die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken.

– tot 1000 Mbit/s: bedoeld voor grotere huishoudens die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Wifi Extra Groot – tot 2000 Mbit/s: voor wie maximale snelheid wil, bijvoorbeeld vanwege meerdere smart home-apparaten of zwaar dataverbruik.

Liever een andere provider?

Ziggo is de enige provider die momenteel met welkomstcadeaus strooit, maar ook bij KPN, Hollandsnieuwe en Odido bieden korting als je naar één van deze aanbieders overstapt. Bij Hollandsnieuwe en Odido betaal je het eerste jaar 30 euro per maand en bij KPN is dat negen maanden lang 35 euro.

