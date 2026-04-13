Hij is er weer: zo krijg je een gratis Nintendo Switch 2 (of PlayStation 5)

Nieuwe klanten krijgen bij een tweejarig abonnement een gratis Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Digital Edition of 12 maanden korting. De gaming consoles hebben een waarde van ongeveer 500 euro.

Gratis PS5 of Nintendo Switch 2

Internet en tv-providers proberen nieuwe klanten te lokken met steeds aantrekkelijkere cadeaus. Bij Ziggo krijgen nieuwe klanten de keuze uit een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro, een PlayStation 5 Digital Edition van 600 euro, of een jaar lang 50 procent korting op het maandbedrag.

De deal geldt voor nieuwe klanten die een tweejarig internet en tv-pakket afsluiten. Voor wie al van plan was om over te stappen van provider, kan dit een interessante bonus zijn.

Let op: de aanbieding is alleen geldig zolang de voorraad strekt of tot en met 17 mei 2026.

Alternatieve keuzes naast Nintendo Switch 2 of PS5

Geen interesse in Nintendo’s nieuwste handheld? Dan biedt de actie twee alternatieven. Je kunt kiezen voor een PlayStation 5 Digital Edition, die zelfs iets duurder is met een adviesprijs van 600 euro.

De derde optie is financieel het meest aantrekkelijk voor wie geen gaming hardware nodig heeft. Je krijgt dan de eerste 12 maanden 50 procent korting op je internet en tv-pakket, ongeacht welk pakket je kiest. In dat geval ga je de volgende prijzen betalen:

Internet & TV pakket Normale prijs Gemiddelde maandprijs bij 24 mnd Korting bij 24 maanden Gemiddelde maandprijs bij 12 mnd Korting bij 12 maanden Wifi Start & TV Start 53,50 euro 42,35 euro 267,50 euro 40,13 euro 160,50 euro Wifi Middel & TV Complete 67 euro 53,04 euro 335 euro 50,25 euro 201 euro Wifi Groot & TV Max 87,50 euro 69,27 euro 437,50 euro 65,63 euro 262,50 euro Wifi Extra Groot & TV Max 92,50 euro 73,23 euro 462,50 euro 69,38 euro 277,50 euro

Dit krijg je bij Ziggo

Je kiest vooral voor Ziggo als je en tv-liefhebber bent. Je ontvangt naast de gratis gamingconsole namelijk ook zes maanden lang een gratis streamingdienst. Tot de opties behoren Disney+, HBO Max en Videoland. Daarnaast krijg je standaard toegang tot Ziggo Sport, waar veel voetbalwedstrijden op uitgezonden worden.

Daarnaast zijn er vier internetpakketten om uit te kiezen. Welke het beste bij jou past, is afhankelijk van je internetgebruik.

Wifi Start – tot 100 Mbit/s: perfect voor licht internetgebruik zoals e-mailen en webpagina’s bekijken of kleine huishoudens. Denk hierbij aan studenten of families met twee personen;

– tot 100 Mbit/s: perfect voor licht internetgebruik zoals e-mailen en webpagina’s bekijken of kleine huishoudens. Denk hierbij aan studenten of families met twee personen; Wifi Middel – tot 400 Mbit/s: ideaal voor het streamen van films en series op meerdere apparaten. Past goed bij gezinnen tot ongeveer vier personen;

– tot 400 Mbit/s: ideaal voor het streamen van films en series op meerdere apparaten. Past goed bij gezinnen tot ongeveer vier personen; Wifi Groot – tot 1000 Mbit/s: geschikt voor grotere huishoudens die vaak tegelijk streamen, gamen of werken vanuit huis.

– tot 1000 Mbit/s: geschikt voor grotere huishoudens die vaak tegelijk streamen, gamen of werken vanuit huis. Wifi Extra Groot – tot 2000 Mbit/s: een pakket voor mensen die intensief gebruik maken van internet, bijvoorbeeld vanwege smart home-apparaten of gewoon omdat je nooit te kort wilt komen.

Liever een Sonos Ray soundbar, Dyson Airwrap of steelstofzuiger?

Deze week strooien de internet en tv-providers met welkomstcadeaus. Niet alleen bij Ziggo krijg je een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2, maar ook KPN en Odido geven je iets gratis om je als klant binnen te hengelen. Zo krijg je van KPN een Dyson Airwrap of een V10 Submarine steelstofzuiger en scoor je bij Odido een gratis Sonos Ray soundbar.

