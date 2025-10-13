Zo krijg je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy A17

Iedere maandag is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent dat er een uitstekende aanbieding voor je klaarstaat. Vandaag krijg je een gratis Samsung-toestel. We vertellen je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit wil zeggen dat je de ene keer een gratis koptelefoon krijgt bij je sim only en de andere keer een hoge korting op je volgende telefoon.

Vandaag krijg je ‘m zelfs helemaal gratis! Het gaat om de Samsung Galaxy A17. Hiervoor sluit je een abonnement van Lebara af met minstens 10GB aan data. Daar krijg je bovendien korting op: de eerste drie maanden betaal je slechts 4 euro per maand, waarna je de normale prijs van 8 euro per maand gaat betalen.

Gemiddeld kom je daardoor op 7,50 euro per maand uit en in totaal voor twee jaar 189 euro. Zou je de A17 los kopen, dan ben je momenteel € 164,- bij Phonemarket.nl kwijt.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 13 oktober 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Alles over de Samsung A17

De Galaxy A17 behoort tot de meest betaalbare smartphones van Samsung. Het toestel gebruikt dezelfde chipset als de A16 van vorig jaar en beschikt opnieuw over een helder 6,7 inch amoled-scherm en een 5000 mAh-accu. De camera’s zijn grotendeels gelijk gebleven, maar dit keer is er optische beeldstabilisatie toegevoegd.

Zo maak je eenvoudig scherpe foto’s, zelfs met een onvaste hand. Daarnaast ontvangt de smartphone de komende zes jaar software- en beveiligingsupdates.

Vergelijk zelf de laagste prijzen

Is deze aanbieding voorbij of wil je zeker weten dat dit de beste actie van dit moment is? We hebben voor zowel losse toestellen als in combinatie met een abonnement prijsvergelijkers. Daarin geef je met de filters aan wat jouw wensen zijn en staat de laagste prijs automatisch bovenaan.