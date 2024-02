Dit is hoe je een gratis Samsung Galaxy A15 scoort

Mobiel.nl heeft een cadeautje voor je: een gratis Samsung Galaxy A15. Deze budgetsmartphone krijg je als je een abonnement afsluit van Lebara. Wees er snel bij!

Gratis Samsung Galaxy A15 bij Mobiel.nl

Momenteel heeft Mobiel.nl een erg toffe deal. Ze doen je een Samsung Galaxy A15 cadeau als je een abonnement van Lebara afsluit met minstens 10GB aan data en 150 belminuten. Let op: de aanbieding is beperkt geldig, dus wees er snel bij. Je hebt tot en met 25 februari om de deal te scoren.

Dit is de Samsung Galaxy A15

De Samsung Galaxy A15 is een populaire budgetsmartphone. Ondanks de lage prijs heeft hij toch genoeg te bieden. Zo spatten kleuren van het 6,5 inch-scherm. Er is voor een amoled-display gekozen, terwijl telefoons in deze prijsklasse doorgaans een lcd-paneel hebben. De resolutie is hoog en pixels worden 90 keer per seconde ververst, zodat het beeld soepel aanvoelt.

Onder de motorkap is een MediaTek Helio G99-chip te vinden. Die is krachtig genoeg om al je alledaagse taken zonder moeite uit te voeren. Ben je van plan om zware apps te gebruiken, zoals 3D-games, dan is de A15 niet de telefoon voor jou.

Voor foto’s gebruik je de hoofdcamera van 50 megapixel. Daarmee schiet je prima plaatjes. Verder is er een groothoeklens en macrocamera aanwezig, maar deze hebben zo’n lage resolutie dat je ze waarschijnlijk niet vaak gaat gebruiken.

De accu van de Samsung A15 is lekker groot, want die beschikt over een capaciteit van 5000 mAh. Je zult daarmee genoeg hebben om anderhalf tot twee dagen door te komen bij normaal gebruik. Opladen doe je alleen met een kabeltje en met maximaal 25 Watt.

Standaard draait de smartphone op Android 14 dat door de One UI-schil het kenmerkende Samsung-uiterlijk heeft. Samsung staat bovendien bekend om het goede updatebeleid. Nu zal de Samsung A15 niet zo lang geüpdatet worden als de high-end Galaxy S-serie, maar toch wordt hij minstens vier jaar voorzien van beveiligingspatches.

Alles over Lebara

Je krijgt dus een gratis A15 door een abonnement van Lebara af te sluiten bij Mobiel.nl. De aanbieding geldt vanaf 10GB. Heb je meer nodig dan dat, dan is er ruime keuze. Je kiest voor maximaal 40GB.

Lebara maakt gebruik van het KPN-netwerk, waardoor je verzekerd bent van een betrouwbare verbinding. Bel je veel naar het buitenland? Dan is er een speciale optie om te kiezen voor onbeperkt bellen naar het buitenland, zodat je kosten niet de pan uit rijzen.