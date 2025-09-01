Krijg alleen vandaag een gratis Samsung A17 (t.w.v. 229 euro)

Elke maandag heeft Belsimpel een speciale aanbieding die maar één dag geldig is. Vandaag ontvang je de Samsung Galaxy A17 gratis als je een sim only-abonnement van Lebara afsluit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

De week begint goed bij Belsimpel, want er is weer een Magic Monday-aanbieding te scoren. De ene keer krijg je cashback of een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer korting op een populaire smartphone.

Vandaag krijg je een telefoon zelfs helemaal gratis. Het gaat om de Samsung A17 met 5G-ondersteuning ter waarde van 229 euro. Om deze te bemachtigen moet je wel een Lebara-abonnement afsluiten met minstens 10GB aan data. Voor deze bundel betaal je per maand gemiddeld 7,50 euro, want je krijgt ook nog eens de eerste drie maanden 50 procent korting.

Ga je voor een groter abonnement 30 GB, dan krijg je zelfs het eerste jaar 50 procent korting. Wil je toch liever een kleiner abonnement, dan kan dat natuurlijk ook. Je betaalt dan wel een klein bedrag voor de telefoon. Bij de kleinste bundel is dit 139 euro, waardoor je duurder uit bent dan wanneer je voor 10GB zou kiezen.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag geldig, op maandag 1 september 2025, wacht dus niet te lang met bestellen.

Bij deze abonnementen ontvang je de A17 gratis

De toestelkosten van de Samsung A17 zijn dus 0 euro vanaf 10GB van Lebara. Dat betekent dat je uit de volgende abonnementen kunt kiezen. Wil je toch liever een kleiner abonnement, dan vind je hieronder ook de bijbehorende toestelkosten voor het toestel.

Bundel Gem. €/m met 50% korting Normale maandprijs Toestelkosten 1GB €3,75 p/m €4,- p/m €139,- 5GB €6,56 p/m €7,- p/m €112,- 10GB €7,50 p/m €8,- p/m €0,- 15GB €9,38 p/m €10,- p/m €0,- 30GB €8,25 p/m €11,- p/m €0,- 35GB €17,50 p/m €20,- p/m €0,- 45GB €21,88 p/m €25,- p/m €0,-

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Galaxy A17 is pas net uit en nu al gratis in huis te halen bij Samsung. Het is een budgettoestel met een adviesprijs van 229 euro. Toch is hij voor veel mensen mans zat. Hij beschikt over een grote accu van 5000 mAh, zodat hij een tot twee dagen meegaat zonder op te laden. Bovendien is het updatebeleid maar liefst zes jaar.

In vergelijking met de voorganger heeft hij dezelfde camera’s, maar nu is hij uitgerust met optische beeldstabilisatie. Daardoor zijn schuddende handen geen enkel probleem en krijg je altijd een stabiel eindresultaat. Het scherm meet overigens 6,7 inch, waardoor je jouw video’s op een groot scherm comfortabel terugkijkt.

Samsung A17 toch niet helemaal voor jou?

Regelmatig zijn telefoons gratis te krijgen bij een abonnement. We verzamelen ze in één groot artikel, zodat jij makkelijk een goede keuze kan maken. Bekijk ze de actuele aanbiedingen via de knop hieronder.