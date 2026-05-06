Hier krijg je de Samsung Galaxy A36 nu voor helemaal niks

De Samsung Galaxy A36 was één van de bestverkopende toestellen van afgelopen jaar. Je scoort hem momenteel helemaal gratis. We vertellen je hoe je dat voor elkaar krijgt.

Gratis Samsung Galaxy A36

Normaal zijn er alleen goedkopere toestellen die je gratis krijgt, maar om te vieren dat Budget Mobiel nu Budget Thuis heet, zijn er uitstekende aanbiedingen te vinden bij Belsimpel. Zo ontvang je tijdelijk de Samsung A36 voor helemaal niets als je kiest voor een abonnement van Budget Thuis (voorheen Budget Mobiel) bij Belsimpel.

Dit krijg je voor elkaar als je voor onbeperkt data gaat van 20 euro per maand. Het is ook mogelijk om voor korting op je abonnement te kiezen. Je betaalt dan de eerste acht maanden 10 euro per maand, waarna je 20 euro gaat betalen.

Voor de telefoon ben je nu 79 euro kwijt. Voor welke van de twee je gaat maakt niet zo veel uit, je totale kosten komen ongeveer op hetzelfde bedrag uit. Een losse A36 kost je minstens € 257,-.

Samsung A36: lange ondersteuning en Galaxy AI

De meeste foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl de 5 megapixel-macrolens handig is voor close-ups. Voor selfies is er een 12 megapixel-camera die betrouwbare resultaten levert, en met behulp van AI kun je je foto’s achteraf eenvoudig verbeteren. De groothoeklens is met 8 megapixel wat minder indrukwekkend en legt minder detail vast dan de 12 megapixel-variant op de A56, maar voor dagelijks gebruik voldoet hij nog steeds prima.

Onder de motorkap zit de Snapdragon 6 Gen 3-chip. Die is vooral geschikt voor alledaagse taken zoals appen, streamen en internetten. Voor zware games is de processor minder geschikt, maar voor doorsnee gebruik werkt alles soepel. De 5000 mAh-accu zorgt er bovendien voor dat je gemakkelijk een hele dag doorkomt zonder tussendoor op te laden.

Qua ontwerp heeft Samsung het simpel gehouden: de A36 lijkt sterk op zijn duurdere broer, met een vrijwel identiek design en hetzelfde ruime 6,7-inch scherm waarop je prettig door je apps en social media bladert. Ondanks de lagere prijs voelt het toestel daardoor nog steeds behoorlijk luxe aan.

Een opvallend pluspunt is de lange ondersteuning: je krijgt maar liefst zes jaar updates, iets wat in deze prijsklasse zelden voorkomt en de A36 extra toekomstbestendig maakt. Van deze ondersteuning is al wel een jaartje voorbij, aangezien het toestel begin dit jaar een opvolger kreeg, maar alsnog zit je met deze Samsung-telefoon tot en met 2031 goed.

Vind de laagste prijs met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt of heb je speciale eisen aan je abonnement of nieuwe telefoon? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Deze hebben we voor zowel losse telefoons als in combinatie met een abonnement.

Met behulp van de filters geef je aan wat je aan data of belminuten nodig hebt, welke kleur je graag wil of welke provider je hebt voor je vast internet. Eventuele korting wordt dan direct voor je meegenomen en de beste deal voor jou staat direct bovenaan.