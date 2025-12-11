Extra veel voordeel op de Samsung Galaxy Watch8 Lifestyle Pack

Gratis Samsung Galaxy A36: één van de bestverkopende toestellen fors in prijs gedaald

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
11 december 2025, 11:00
3 min leestijd
Gratis Samsung Galaxy A36: één van de bestverkopende toestellen fors in prijs gedaald

De Samsung Galaxy A36 is een populair budgettoestel, die prima kwaliteit levert. Hij is al een tijdje op de markt en daardoor flink goedkoper op de kop te tikken. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Samsung Galaxy A36 tot 229 euro goedkoper

In maart kwam Samsung met de nieuwste budgettelefoons, de Samsung A26, A36 en A56. De laatste is steevast populair, maar voor wie nog een tikkeltje goedkoper uit wil zijn is de Samsung A36 het overwegen waard. Uit recent onderzoek is gebleken dat hij zelfs in de top 10 meest verkochte telefoons staat.

Niet zonder reden, want het is een telefoon die je veel kwaliteit biedt voor een relatief laag prijsje. Ondertussen is ‘ie al een tijdje uit, dus is het tijd de beste aanbiedingen op een rijtje te zetten.

Wil je hem als los toestel kopen, dan moet je momenteel bij Belsimpel zijn en dan betaal je 229 euro. Goedkoper is hij echter door hem direct te combineren met een abonnement. Met een onbeperkt internetabonnement heb je hem zelfs al gratis, maar ook met een kleinere (en voordeligere) bundel is hij slechts 104 euro.

Ik wil….

Samsung A36 bij provider bestellen Samsung A36 met abonnement vanaf 0 euro Meer weten over de A36
Samsung Galaxy A36

Samsung A36 bij providers

Bestel je het liefste direct bij je favoriete provider, zodat je kan profiteren van klantvoordeel? Dan raden we je aan om hem los te kopen en een sim only-abonnement af te sluiten. De toestelprijzen liggen momenteel namelijk hoger dan een losse A36.

Dankzij klantvoordeel ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement als je ook een internetabonnement op je adres hebt. Daarnaast geeft KPN je een gratis Netflix of ESPN Compleet-abonnement en krijg je van Odido nog eens 5 euro korting op je internetfactuur.

Samsung A36 met abonnement vanaf 0 euro

De grootste besparing bereik je door je telefoon met abonnement te bestellen via één van de webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de toestelprijs afhankelijk van de bundel die je kiest. Dat betekent dat je bij onbeperkt data de laagste prijs betaalt, maar je maandelijks wel een hoog bedrag betaalt voor je abonnement. Het goedkoopste is een abonnement van Odido bij Belsimpel. De A36 kost je nu helemaal niets.

Gelukkig bespaar je ook met kleinere abonnementen flink. Kies je bijvoorbeeld voor 10GB data, dan kan je het beste aankloppen bij Belsimpel voor een abonnement van Lebara. Maandelijks ben je 6 euro kwijt voor de bundel. De eerste twaalf maanden betaal je namelijk 4 euro, waarna je 8 euro gaat betalen. De A36 kost je hierbij 104 euro.

Dit is waarom je voor de Samsung A36 gaat

Samsung Galaxy A36

Qua uiterlijk lijkt de A36 als twee druppels water op zijn duurdere broer. Je krijgt hetzelfde grote 6,7-inch scherm waar je lekker soepel door je socials op scrolt. Ook het design is nagenoeg identiek, en de accu van 5000 mAh zorgt ervoor dat je moeiteloos de dag doorkomt.

Om de prijs wat lager te houden, heeft Samsung gekozen voor de Snapdragon 6 Gen 3-chip. Die is prima voor dagelijkse dingen als appen, streamen en browsen, maar zware games kun je beter overslaan. De camera’s zijn iets eenvoudiger dan bij de A56. Vooral de groothoeklens, die met 8 megapixel wat minder detail vastlegt dan de 12 megapixel-versie van zijn grote broer. Toch maak je hiermee ook nog altijd goede kiekjes.

Foto’s maak je vooral met de 50 megapixel hoofdcamera, en er is ook nog een 5 megapixel macrolens voor de close-ups. De 12 megapixel selfiecamera doet netjes zijn werk en met AI geef je je foto’s daarna makkelijk een finishing touch. En het mooie? De A36 krijgt maar liefst zes jaar updates, iets wat je in deze prijsklasse bijna nooit ziet.

7.5
Reviewscore

Vind de laagste prijs met onze prijsvergelijker

Zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt, doe je met onze prijsvergelijker. Die hebben we voor vrijwel alle telefoons en voor zowel een los toestel als in combinatie met een abonnement. Geef met de filteropties jouw wensen aan en de laagste prijs staat direct bovenaan.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy A36 Samsung telefoon kopen

