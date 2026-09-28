Zo pak je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy A37

Robin van de Pol
Robin van de Pol
28 september 2026, 17:00
2 min leestijd
Zo pak je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 is ondertussen alweer een tijdje verkrijgbaar met een adviesprijs van 299 euro. Maar wat als je deze telefoon helemaal gratis in handen kunt krijgen?

Lees verder na de advertentie.

Gratis Samsung-telefoon bij onbeperkt data van KPN

Bij Mobiel.nl loopt tijdelijk een actie waarbij je de Samsung Galaxy A37 cadeau krijgt als je kiest voor een van de onbeperkt data-pakketen van KPN. De telefoon is in dat geval dus helemaal gratis.

Heb je geen behoefte aan een onbeperkte databundel? Ook bij een kleiner pakket pak je nog steeds een flinke korting op de telefoon. In dat geval betaal je maandelijks een scherp tarief voor je bundel en leg je eenmalig een klein bedrag bij voor het toestel. Bij een tweejarig contract liggen deze eenmalige kosten lager dan bij een variant van één jaar.

Een prettige bijkomstigheid is dat je bij alle opties tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro betaalt.

Bekijk de Samsung Galaxy A37 actie bij Mobiel.nl
AbonnementPrijs (2-jarig)Eenmalige toestelprijs (2-jarig)Prijs (1-jarig)Eenmalige toestelprijs (1-jarig)
10 GB€ 19,50 p/m€ 96,00€ 20,50 p/m€ 108,00
20 GB€ 21,50 p/m€ 72,00€ 22,50 p/m€ 96,00
Unlimited50€ 28,00 / mnd€ 0,00€ 29,00 / mnd€ 72,00
Unlimited400€ 33,50 / mnd€ 0,00€ 34,50 / mnd€ 60,00
SuperUnlimited€ 35,50 / mnd€ 0,00€ 36,50 / mnd€ 48,00
SuperUnlimited+€ 40,- / mnd€ 0,00€ 41,- / mnd€ 36,00

Alles over de Samsung Galaxy A37

De Samsung Galaxy A37 valt in het populaire middensegment: een toestel met solide specificaties voor een toegankelijke prijs. Onder de motorkap zit een Exynos 1480-processor met 6GB-werkgeheugen en 128GB-opslagruimte. Die combinatie is krachtig genoeg voor alledaagse taken, zoals internetten, video’s streamen, het gebruiken van sociale media en het spelen van lichtere games. Verwacht je echter meer van je telefoon, zoals het draaien van grafisch zware apps of het snel wisselen tussen apps onderling? Dan kun je beter kijken naar een krachtigere telefoon uit een hogere klasse.

Samsung Galaxy A37

Het toestel draait op de overzichtelijke One UI-software van Samsung. Een fijn pluspunt is dat je hiermee toegang krijgt tot handige functies die voorheen alleen op de duurdere vlaggenschepen te vinden waren. Denk aan Circle to Search (waarmee je snel dingen op je scherm omcirkelt om ze direct op te zoeken via Google) en diverse basisfuncties voor kunstmatige intelligentie om bijvoorbeeld foto’s eenvoudig te bewerken.

Aan de achterkant bevindt zich een drievoudig camerasysteem. Dat bestaat uit een 50 megapixel-hoofdcamera met verbeterde nachtfotografie, een 8 megapixel-groothoeklens voor weidse landschapsfoto’s en een 5 megapixel-macrolens voor foto’s van dichtbij.

Met de accucapaciteit van 5000 mAh kom je bij normaal gebruik probleemloos de dag door. Mocht de batterij toch leegraken, dan laad je de telefoon in ongeveer dertig minuten weer voor zestig procent op. Een volledige laadbeurt duurt iets meer dan zeventig minuten (mits je een geschikte snellader gebruikt).

7.0
Reviewscore

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy A37 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Deze Samsung-telefoon is nu opeens spotgoedkoop (en zelfs gratis)

Deze Samsung-telefoon is nu opeens spotgoedkoop (en zelfs gratis)

22 juli 2026

Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57 en nog veel meer fors in prijs gedaald

Samsung Galaxy S26 (Ultra), A57 en nog veel meer fors in prijs gedaald

20 april 2026

Samsung Galaxy A57 en A37 nu te koop (en je betaalt al minder)

Samsung Galaxy A57 en A37 nu te koop (en je betaalt al minder)

10 april 2026

Samsung Galaxy A57 nu te koop: scoor de midranger hier

Samsung Galaxy A57 nu te koop: scoor de midranger hier

25 maart 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren