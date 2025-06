Gratis Samsung Galaxy Buds 3: tijdelijk bij je S24 FE of S24 (Ultra)

Tijdelijk ontvang je gratis Buds 3 draadloze oordopjes als je voor een toestel uit de S24-serie gaat. Er zijn verschillende webwinkels die meedoen, dus we leggen alle opties aan je uit.

Samsung S24 FE of S24 (Ultra) met gratis Buds 3

Hoewel de S24-serie inmiddels opvolgers heeft in de vorm van de S25-reeks, zijn de toestellen zeker nog interessant om nu aan te schaffen. Er zijn immers maar weinig veranderingen doorgevoerd én de S24-telefoons zijn flink goedkoper. Bovendien worden ze nog tot begin 2031 geüpdatet en krijg je gewoon toegang tot Galaxy AI.

Tijdelijk ontvang je gratis Galaxy Buds 3 ter waarde van 179 euro bij bestelling van de Samsung S24 FE, reguliere S24, grotere S24 Plus en de S24 Ultra. Dit geldt zowel bij een los toestel als in combinatie met abonnement. Sluit je dat abonnement af, dan krijg je vaak ook flinke toestelkorting. Doe er je voordeel mee!

Samsung Galaxy S24 FE: vanaf 264 euro en gratis Buds 3

De Samsung Galaxy S24 FE is voor jou als je op zoek bent naar een relatief betaalbare smartphone, maar toch de belangrijkste functies wil van de duurdere broers. Je levert echter in op de camera’s, maar de batterij is dan weer groter dan die van de reguliere S24. Niet gek, want hij is ook groter: 6,7 inch ten opzichte van 6,2 inch.

In combinatie met een abonnement bespaar je flink op je aankoopprijs. Als los toestel kun je ‘m het beste aanschaffen in de webwinkel van Samsung: voor 499 euro. Maar met een abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl heb je hem al vanaf 264 euro in huis.

Koop je het liefste bij één van de providers? Dat kan natuurlijk ook. Dan ontvang je de gratis Buds 3 bij Ben (480 euro), Hollandsnieuwe (480 euro), KPN (504 euro), Vodafone (528 euro) en Simyo (552 euro).

Samsung Galaxy S24: vanaf 336 euro en gratis Buds 3

Vind je het toch fijner om een compact toestel in handen te hebben? Dan is de reguliere S24 het overwegen waard. Deze telefoon heeft dus een schermafmeting van 6,2 inch, waardoor hij in (bijna) iedere zak past en makkelijk te bedienen met één hand. Daarnaast is hij uitgerust met een 50 megapixel-camera, telelens en groothoeklens.

Je haalt ‘m het voordeligste in huis door je abonnement af te sluiten bij KPN of Vodafone (576 euro), of bij Mobiel.nl in combinatie met een abonnement van Vodafone.

Hier heb je de S24 nu in handen vanaf 336 euro. Een los toestel koop je het beste bij Samsung, want hier betaal je 524 euro voor de S24 en krijg je ook de Buds 3 gratis ter waarde van 179 euro.

Samsung Galaxy S24 Plus: vanaf 552 euro en gratis Buds 3

Hoeft de S24 Ultra van jou niet zo, maar vind je het wel fijn om een groot toestel te hebben met een goede accuduur? Kijk eens naar de S24 Plus. Deze heeft een 6,7 inch-amoled-scherm en een 4900 mAh-accu. Daardoor weet je zeker dat je de dag met gemak doorkomt.

Je shopt hem het beste met een KPN of Vodafone-abonnement bij Mobiel.nl en je hebt hem in huis vanaf 552 euro. Als je nergens aan vast wil zitten, koop je hem bij Mobiel.nl als los toestel voor 779 euro. Liever direct bij de provider? Alleen Vodafone heeft hem nog, daar betaal je 840 euro.

Samsung Galaxy S24 Ultra: vanaf 696 euro en gratis Buds 3

Voor het beste van de S24-serie kies je voor de S24 Ultra. Deze heeft een 200 megapixel-hoofdcamera en een perscopische telelens. Daardoor kan de Ultra tot vijf keer je foto dichterbij halen zonder dat er iets van de kwaliteit verloren gaat.

Daarnaast is in de behuizing de S Pen te vinden, waarmee je (aan)tekeningen maakt op je scherm. Ook gebruik je het pennetje als sluiterknop om van een afstand een foto te maken, en dit is met de S25 Ultra niet meer mogelijk.

Je haalt de S24 Ultra met gratis Buds 3 in huis bij Vodafone voor 888 euro, maar nog meer korting krijg je door hem te bestellen bij Mobiel.nl met Vodafone-abonnement. Dan heb je hem al vanaf 696 euro. Toch liever los toestel? Dan bestel je hem ook bij Mobiel.nl en betaal je 929 euro.

Tijdelijk ook gratis Chromebook of Watch 7 bij S25-serie

Wil je toch liever het nieuwste van Samsung? Ook bij de S25-serie krijg je momenteel een extraatje. Zo krijg je een gratis Chromebook of Watch 7. We vertellen je waar je moet zijn in onderstaand artikel.

Ontdek zelf de beste deal met onze prijsvergelijker

Mocht het je niet zoveel uitmaken dat je een gratis apparaat krijgt bij je Samsung-toestel, maar gewoon de laagste prijs wil: gebruik onze prijsvergelijker. Hierin geef je jouw wensen aan en de laagste prijs komt direct bovenaan te staan. Zo vind je in een handomdraai de beste aanbieding voor jou.