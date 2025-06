Scoor gratis Samsung Galaxy Buds 3 Pro oordopjes t.w.v. 249 euro

Regelmatig komen er goede sim only-aanbiedingen voorbij. Soms krijg je een mooie korting, de andere keer een cadeautje. Momenteel krijg je de Samsung Galaxy Buds 3 Pro-oordopjes voor niks bij je Lebara-abonnement.

Gratis Samsung Galaxy Buds 3 Pro tijdens de Zomerdeals

Belsimpel viert de hoge temperaturen en komende zomervakantie met de Zomerdeals. Ruim een week vind je er de beste acties voor smartphones, smartwatches en meer! Waaronder dus deze Samsung-oordopjes ter waarde van 249 euro, die je gratis krijgt bij je sim only.

Kies hier voor Lebara en een bundel van minstens 10GB aan data. Bovendien ontvang je de eerste drie maanden 50 procent korting op je abonnement. Daardoor betaal je voor die 10GB de eerste drie maanden slechts 4 euro per maand, waarna je daarna de reguliere prijs van 8 euro per maand gaat betalen. Gemiddeld kom je daardoor op 7,50 euro per maand.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: oordopjes voor de beller

De gratis Samsung Galaxy Buds 3 Pro oordopjes wil je vooral hebben voor de superieure geluidskwaliteit en uitstekende noise cancelling. Daarnaast maken de oordopjes gebruik van kunstmatige intelligentie om tijdens het bellen achtergrondgeluiden weg te filteren. Daardoor komt je stem beter over, zelfs als het hard waait of als je op een druk treinstation loopt.

Daarnaast werken ze goed samen met de Samsung-smartphones en hun Galaxy AI-functies. Zo gebruik je Live Translate om gesprekken in real-time te vertalen. Dat is ideaal als je veel op reis bent en met mensen praat die niet dezelfde taal spreken, of tijdens internationale telefoongesprekken. Je gebruikt de oordopjes zo’n zes uur lang op een enkele acculading met ruisonderdrukking ingeschakeld en in totaal – met de oplaadcase meegeteld – tot 30 uur.

Lebara: voordelig bellen en internetten

Lebara staat bekend om zijn scherpe tarieven, ook voor onbeperkt bellen naar het buitenland. Je hebt keuze uit diverse bundels, van 1GB tot 45GB data. Voor bellen kies je tussen 250 minuten of onbeperkt.

De standaard internetsnelheid is 75 Mbit/s. Wil je een hogere snelheid, bijvoorbeeld om onderweg te streamen of gamen? Voor slechts 0,50 euro extra per maand verhoog je de snelheid naar 150 Mbit/s.

Lebara maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Verwacht je een maand meer of minder te verbruiken? Dan pas je jouw bundel eenvoudig aan. Als je gewoon op zoek bent naar een sim only-provider voor de laagste prijs, dan ben je bij Lebara aan het juiste adres.

Vergelijk zelf sim only-prijzen

Twijfel je of Lebara bij je past, of wil je zeker weten dat je de beste deal hebt? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Met de handige filters geef je jouw wensen door, zoals de hoeveelheid data, belminuten en je huidige provider voor vast internet. Zo vind je altijd de deal die het beste bij jou past!