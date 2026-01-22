Ontdek hoe je nu gratis een Samsung Galaxy Tab A11 Plus scoort

Ben jij op zoek naar een nieuwe Samsung? Maak jouw aankoop dan extra de moeite waard en scoor er een gratis Samsung Galaxy Tab A11 Plus bij. Dit kan nog tot en met 8 februari. Lees snel verder!

Gratis tablet bij aankoop Samsung

Er valt heel wat te kiezen, want deze actie geldt voor maar liefst acht verschillende modellen. Haal je nu een S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, Z Flip 7, Z Flip 7 FE en Z Fold 7 in huis, dan krijg je daar een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau. We vertellen je graag wat deze telefoons bieden, zodat je weet welke het best bij jou past.

Samsung Galaxy S25-serie

De paradepaardjes van Samsung vind je bij de S25-serie. Deze lijn bestaat uit de S25 (6,3 inch), S25 Plus (6,7 inch) en S25 Ultra (6,9 inch). De drie toestellen hebben allemaal dezelfde krachtige Snapdragon-chip en 12GB RAM aan boord.

Verder zijn de camera’s geweldig, dus verwacht fraaie kiekjes. Voor allerlei handige AI-functies zit je ook goed met deze telefoons. Ten slotte heb je met een moderne Samsung altijd de garantie op een lekker lang updatebeleid.

Samsung Galaxy S25 Plus

De instapper van de S25-serie is de gewone Samsung Galaxy S25. Deze toptelefoon zit voor 576 euro in je broekzak. Het toestel blinkt uit door een vlotte chip, een mooi oled-scherm en een design dat de meeste mensen zal aanspreken.

Wil je een groter toestel met een beter scherm, grotere batterij en rappere laadsnelheid? Overweeg dan de S25 Plus (792 euro). Die is duurder, maar als je graag extra productief bent, zijn het grotere display en het feit dat je minder vaak hoeft te laden, serieuze pluspunten.

Voor de allerbeste camera’s (wat te denken van een 200 megapixel-hoofdcamera?) moet je bij de S25 Ultra zijn. Je hebt hierbij maximale fotokwaliteit en zoomcapaciteit. Bij dit absolute toptoestel heb je ook een nóg groter scherm met sterker glas.

Samsung Galaxy S25 Edge en S25 FE

Wie een dunne telefoon belangrijk vindt, kan niet om de S25 Edge heen. Dit gaat gelukkig niet ten koste van de specificaties en functies, want de Edge zit daar alsnog bomvol mee.

Zo heb je ook hier de Snapdragon 8 Elite-processor te pakken en schiet je foto’s met een hoofdcamera van 200 megapixel. Dezelfde AI-functies als de S25-serie heb je ook op een S25 Edge. Die kost je nu 576 euro.

Samsung Galaxy S25 Edge

Met een wat kleinere portemonnee kun je nog steeds bij Samsung terecht voor een moderne smartphone. Maak kennis met de S25 FE. Toegegeven, hij is wat minder snel dan de telefoons hierboven. Maar, de processor van dienst (de Exynos 2400-chipset) kan jouw alledaagse taken gewoon prima aan.

Je krijgt bij de S25 FE een mooi 6,7 inch scherm, een grote batterij van 4900mAh en een 50 megapixel-hoofdcamera die zijn mannetje staat. Voor 456 euro kan de S25 FE van jou zijn!

Samsung Galaxy Z Flip 7 (FE) en Z Fold 7

Heb je een vouwtelefoon op het oog? In dat geval is de Z Flip 7 wellicht de juiste keuze voor jou. Uitgeklapt heb je een flinke jongen van 6,9 inch-display in je hand, ingeklapt blijft daar een compact scherm van 4,1 inch van over. De Exynos 2500-processor kan de meeste zware taken makkelijk aan. Verder maak je fijne foto’s door de hoofdcamera van 50 megapixel. De huidige prijs ligt op 672 euro.

De betaalbaardere variant van de Z Flip 7 is de FE-versie. Je levert met dit toestel iets in op snelheid vanwege de oudere Exynos 2400 processor. Verder heb je geen 12GB RAM, maar 8GB. Laden gaat wat langzamer met de Z Flip 7 FE, maar dat zul je niet echt merken. Hiermee is het een interessante optie als je niet de allerhoogste eisen stelt aan een vouwtelefoon. Voor 528 euro krijg je nog steeds veel waar je geld.

We sluiten af met de duurste, maar meest spectaculaire Samsung. Dat is de Z Fold 7 (1632 euro). Deze heeft een bookcase-design, waardoor deze foldable een stuk groter is dan hij in eerste instantie lijkt. Ingeklapt heb je een bescheiden 6,5 inch scherm, maar aan de binnenkant zit een display van maar liefst 8 inch verstopt! Dit model draait op de zeer snelle Snapdragon 8 Elite-processor en heeft ook nog eens een joekel van een hoofdcamera (200 megapixel). Voor wie het beste van het beste in zijn broekzak wil.

Let wel op: de actie van de gratis tablet loopt tot en met zondag 8 februari, dus wacht niet te lang met de aankoop van je nieuwe Samsung-telefoon.

Galaxy Tab A11 Plus: dit is jouw cadeau!

De Galaxy Tab A11 Plus is de nieuwste budgettablet van Samsung. Het apparaat heeft een groot 11 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Alle beelden ogen hierdoor soepel en vloeiend. De opvolger van de Tab A9 Plus heeft een snellere processor gekregen, waardoor apps en games beter draaien.

De tablet heeft een strak design en een accu die het lang vol moet houden. Volgens Samsung kun je tot wel 15 uur lang video’s kijken op een enkele lading. Is de tablet leeg, dan kun je ‘m dankzij de ondersteuning van maximaal 25 watt heel snel weer opladen.

Verder is de Galaxy Tab A11 Plus uitgerust met 128GB aan opslagruimte, wat ruim voldoende is voor al je apps, foto’s, films en series. De tablet draait op Android 15 en krijgt de komende zeven jaar nog software-updates.

Dat betekent dat de Tab A11 Plus tot november 2032 wordt ondersteund door Samsung. Geloof ons, deze tablet is zeer de moeite waard. Scoor ‘m nu gratis bij aankoop van een van de Samsungs hierboven!

