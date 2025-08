Zo scoor je tijdelijk een gratis Galaxy Watch 7 bij je Samsung S25 Ultra

Eens in de zoveel tijd zijn er goede aanbiedingen vinden voor je telefoon. Zo krijg je momenteel bijvoorbeeld een gratis Samsung Galaxy Watch 7 van 319 euro bij je S25 Ultra en daardoor kom je op slechts 840 euro uit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Samsung Galaxy Watch 7 t.w.v. 319 euro

Heb jij de Samsung Galaxy S25 Ultra op het oog, let dan goed op waar je hem aanschaft. Bij introductie had hij nog een adviesprijs van 1449 euro, maar is ondertussen met flink veel voordeel in huis te halen. Op verschillende plekken krijg je momenteel de Galaxy Watch 7 ter waarde van 319 euro cadeau.

→ Ook bij de andere toestellen van de S25-serie krijg je momenteel de Watch 7 gratis

Het beste plaats je jouw bestelling bij Mobiel.nl en een abonnement van Vodafone. Nu betaal je nog slechts 840 euro voor de S25 Ultra én ontvang je dus de Galaxy Watch 7 van 319 euro.

Bij alle providers is het ook mogelijk om de Watch 7 met LTE-ondersteuning gratis te krijgen. Daarvan is Odido het voordeligst. Wil je toch liever een los toestel? Dan bestel je hem het beste bij Mobiel.nl en je betaalt 1048 euro.

S25 Ultra: het beste van Samsung

Haal je de Samsung Galaxy S25 Ultra in huis, dan heb je het beste van het merk te pakken. Hij beschikt over de krachtigste chip van dit moment: de Snapdragon 8 Elite. Daardoor gaat multitasken soepel en kan hij alle AI-functies moeiteloos aan.

Met gemak verwijder je objecten uit de achtergrond van je foto’s. Daarnaast gebruik je Galaxy AI om notities samen te vatten. Nieuw is Now Brief, dat je een persoonlijk dagoverzicht biedt. De S Pen vind je zoals altijd in de behuizing terug: handig voor het maken van aantekeningen en tekeningen.

→ Lees alles over de ervaringen van redacteur Tim met de S25 Ultra in de review

De S25 Ultra blinkt uit in het maken van foto’s. De hoofdcamera schiet beelden met een indrukwekkende resolutie van maximaal 200 megapixel en is uitgerust met een periscopische telelens, waarmee je tot vijf keer optisch kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Ook beschikt het toestel over een groothoeklens, zodat je foto’s met een wijdere hoek maakt.

Galaxy Watch 7 werkt naadloos samen met de S25 Ultra

De gratis Galaxy Watch 7 die je momenteel bij de S25 Ultra krijgt werkt naadloos samen met jouw nieuwe Samsung S25 Ultra. Alle meldingen ontvang je op je pols. Beantwoord berichten of laat Galaxy AI snel een bericht opstellen als je in tijdnood zit.

Daarnaast houd je natuurlijk al je sportprestaties bij en houd je jouw gezondheid nauwlettend in de gaten. Tof is ook dat je de smartwatch met handgebaren bedient op het moment dat je jouw handen even vol hebt.

Vind de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laatste prijs betaalt voor jouw Samsung S25 Ultra? Gebruik dan onze prijsvergelijker! Met behulp van de filters geef je jouw voorkeuren aan en de laagste prijs staat direct bovenaan.