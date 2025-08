Dit is hoe je een gratis Samsung Galaxy Watch 7 krijgt

Het is de perfecte periode om van telefoon te wisselen, want momenteel zijn er veel gratis extra’s te scoren bij bestelling van een toestel uit de Samsung Galaxy S25-serie. Zo krijg je een gratis Samsung Galaxy Watch 7. We vertellen je alles over de beste acties.

Gratis Samsung Galaxy Watch 7 bij S25 (Ultra)

Regelmatig zijn er goede aanbiedingen te vinden voor smartphones. Zo krijg je tijdelijk bij aankoop van de Samsung Galaxy S25-serie een gratis smartwatch. Of kies voor de S24 Ultra en er zijn gratis Buds 3 Pro te scoren. We vertellen je waar je moet zijn.

Samsung Galaxy S25: vanaf 504 euro

Bij aankoop van de S25 ontvang je momenteel op veel plekken een gratis Galaxy Watch 7 LTE (t.w.v. 369 euro). Dit kan bij KPN, Odido, Ben, Vodafone, maar hij wordt nog goedkoper via Mobiel.nl. Daar heb je hem in combinatie met een Vodafone-abonnement in handen vanaf 504 euro, al gaat het hier om de versie met alleen Bluetooth-verbinding.

→ Lees onze ervaringen met de S25 in de review

Wil je nergens aan vastzitten? Dan is het ook mogelijk om de smartwatch te ontvangen bij een los toestel. Dan moet je bij MediaMarkt zijn.

Samsung Galaxy S25 Ultra: vanaf 840 euro

Ga je voor de S25 Ultra? Dan ontvang je de gratis Watch 7 (t.w.v. 369 euro) bij Odido, KPN en Vodafone. Nog meer besparen doe je door je bestelling te plaatsen bij Mobiel.nl. Kies hier voor Vodafone en je bent het goedkoopste uit. Als los toestel is het ook mogelijk om de Watch 7 gratis te krijgen. Dit doe je bij Mobiel.nl

→ Lees wat onze redactie van de S25 Ultra vond

Samsung Galaxy S25 Plus: vanaf 648 euro

Dan de Samsung S25 Plus. Ook hier krijg je weer bij Odido, KPN en Vodafone een gratis Watch 7 LTE ter waarde van 369 euro. Het goedkoopste hiervan zijn Odido en KPN met 936 euro. Nog meer besparen doe je door je bestelling te plaatsen via Mobiel.nl en ook hier voor Vodafone te kiezen.

→ Ontdek wat onze redactie van de S25 Plus vond in onze review

Je hebt hem nu in handen vanaf 648 euro en krijgt een gratis Watch 7 opgestuurd. Als los toestel koop je hem het beste bij Mobiel.nl. Hier betaal je 844 euro en een gratis smartwatch.

Samsung Galaxy S25 Edge: vanaf 792 euro

De Samsung Galaxy S25 Edge is gloednieuw. Momenteel krijg je op veel plekken een gratis Watch 7. De laagste prijs betaal je door bij Mobiel.nl het model met 512GB te bestellen en een abonnement van Vodafone te bestellen: vanaf 792 euro. Als los toestel koop je hem het ook het beste bij Mobiel.nl: voor 999 euro heb je de variant met 512GB aan opslag.

→ Lees hier de S25 Edge review

Nog meer telefoons met cadeaus: gratis Watch 6 en Buds 3

Naast de S25-serie, zijn nog meer Samsung-telefoons te bestellen met een gratis cadeau. Zo krijg je bij de gloednieuwe Fold 7 de Watch Ultra via alle providers en gratis Galaxy Buds 3 Pro bij de S24-serie.

Vind de beste deal met onze prijsvergelijkers

In dit artikel vertelden we je alles over waar je het beste één van de toestellen in huis haalt, maar misschien heb je wensen voor je abonnement of wil je de telefoon in een bepaalde kleur.

Speciaal daarvoor hebben we prijsvergelijkers voor elk model. Daarin geef je met de filteropties je eisen aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan staat. Dat scheelt jou flink veel tijd!