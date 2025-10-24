Dit is hoe je een gratis Samsung-tablet krijgt

Dit is de perfecte tijd om je telefoon te upgraden, want je krijgt tijdelijk van Mobiel.nl een gratis Samsung-tablet bij aankoop van een toestel uit de S25-serie. We vertellen je alles over de aanbieding.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Samsung Galaxy Tab A11 bij S25-serie

Regelmatig zijn er goede aanbiedingen te vinden, zodat jij jouw nieuwe telefoon voordelig in huis haalt. Momenteel krijg je bijvoorbeeld via Mobiel.nl een gratis Samsung-tablet als je een toestel uit de S25-serie in huis haalt.

Het gaat om de Galaxy Tab A11, die pas net uit is. Het is een budgettablet met een waarde van 179 euro en een schermafmeting van 8 inch. De actie is geldig bij zowel een los toestel als in combinatie met abonnement. We vertellen je hieronder welke toestellen meedoen aan de actie en welke het beste bij je past.

Samsung Galaxy S25: vanaf 432 euro

Wil jij een compacte, maar krachtige smartphone? Dan is de S25 de beste keuze voor jou. Momenteel ontvang je de gratis tablet erbij en betaal je voor het toestel minimaal 432 euro. Combineer hem hiervoor met een onbeperkt internetabonnement van Odido. Liever een los toestel? Dan betaal je 702 euro.

Samsung Galaxy S25 Edge: vanaf 576 euro

De Samsung Galaxy S25 Edge is het dunste Samsung-toestel ooit. Hij beschikt over een groter scherm dan de S25 met zijn 6,7 inch en is slechts 5,8 millimeter dik. Je haalt hem inclusief gratis tablet in huis vanaf 576 euro door een abonnement van KPN af te sluiten. Als los toestel ben je 749 euro kwijt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S25 Plus: vanaf 720 euro

Heb je liever een groot scherm en een krachtige processor, kies dan voor de S25 Plus. Deze meet namelijk, net zoals de S25 Edge, 6,7 inch, maar draait op de snelste processor van dit moment. Ook de accu is lekker groot, zodat hij lang meegaat zonder op te laden. Haal hem in combinatie met een abonnement van KPN in huis vanaf 720 euro. Los ben je 878 euro kwijt.

Samsung Galaxy S25 Ultra: vanaf 852 euro

Wil je het beste van het beste, dan ga je voor de S25 Ultra. Deze beschikt over de meest uitgebreide camera’s en in de behuizing zit de S Pen verstopt. Bij Mobiel.nl heb je hem met een abonnement van Odido in handen vanaf 852 euro met een gratis Galaxy Tab A11. Nergens aan vastzitten? Hij is ook beschikbaar als los toestel voor 1080 euro.