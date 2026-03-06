Hier scoor je een gratis 4K Samsung Smart TV (inclusief gratis Disney Plus)

Je scoort tijdelijk bij Ziggo een gratis Samsung Smart TV (t.w.v. 649 euro) én 6 maanden gratis Disney+ Premium. Perfect als je razendsnel internet wilt combineren met al je favoriete series in 4K-kwaliteit. Hieronder zetten we de actie voor je op een rij.

Dit is hoe het werkt

Ben je toe aan sneller internet én een nieuwe televisie? Bij Ziggo krijg je nu bij een nieuw tweejarig internet‑ en tv‑abonnement tijdelijk een Samsung 4K Smart TV ter waarde van 649 euro cadeau. Het gaat om een 55 inch‑model met 4K‑resolutie waardoor je jouw favoriete series, films en sport in de beste kwaliteit bekijkt zonder dat je voor de televisie zelf hoeft te betalen.

Zes maanden gratis Disney Plus Premium streamen

Bovendien profiteer je tijdelijk van 6 maanden gratis Disney+ Premium naast deze bovenstaande Ziggo-aanbieding. Ideaal voor wie houdt van Disney-, Marvel- en Star-content. Liever iets anders streamen? Kies dan uit zes maanden gratis HBO Max of zes maanden ESPN Compleet voor slechts 4,95 euro per maand.

Over Internet & TV van Ziggo

Ziggo levert supersnel en stabiel internet- en tv-abonnementen via kabel, met downloadsnelheden van 100 Mbit/s tot wel 2 Gbit/s en is perfect voor 4K-streamen, online gamen en videobellen zonder vertraging. Het Internet & TV-pakket bevat de Ziggo Next Box met 70+ zenders, Pause-, Replay- en Restart-functies, plus handige apps zoals Netflix, Ziggo Sport en Viaplay.

Liever korting op je abonnement?

Heb je liever korting op je abonnement in plaats van een gratis Samsung Smart TV? Ga dan voor de tijdelijke aanbieding waarbij je de eerste 12 maanden 50 procent korting krijgt bij een tweejarig abonnement, of 6 maanden 50 procent korting bij een eenjarig contract zo profiteer je van flink veel voordeel op je maandelijkse kosten.

Over het aanbod op Disney Plus

Disney+ Premium biedt een uitgebreid aanbod aan films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Zo kijk je er klassiekers zoals Frozen en Toy Story, de nieuwste blockbusters, originele series als The Mandalorian en Loki, plus diverse documentaires. Je streamt alles in 4K UHD met Dolby Vision en Atmos-geluid, zonder dat je last hebt van advertenties. Daarnaast kun je op maximaal vier apparaten tegelijk kijken of offline downloaden.

Zo kijk je maar liefst zes maanden gratis

Bij Ziggo krijg je tijdelijk zes maanden Disney+ Premium gratis bij een nieuw internet- en tv-abonnement, normaal betaal je hier 15,99 euro per maand voor. Na de gratis periode kun je gemakkelijk opzeggen. Kijken doe je gemakkelijk via de Ziggo Next Box of app.