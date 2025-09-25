Zo krijg je tijdelijk een gratis Samsung TV (of Galaxy Book 4)

Momenteel krijg je bij een nieuw tweejarig KPN-abonnement voor internet (en tv) een gratis Samsung TV of kies je voor een Samsung-laptop. We vertellen je alles over deze aanbieding.

Gratis 55 inch Samsung TV of Galaxy Book 4

Loopt het abonnement van je internet en tv binnenkort af? Sluit dan niet zomaar wat af, want er zijn vaak goede aanbiedingen te vinden. Vaak krijg je een gedeelte van de looptijd korting of krijg je een welkomstcadeau.

Dat welkomstcadeau bij KPN is op dit moment een gratis Samsung TV of een Galaxy Book 4. Of je dus meer behoefte hebt aan een televisie (t.w.v. 649 euro) of een laptop (t.w.v. 599 euro): je bepaalt zelf waarmee de provider je welkom mag heten.

Heb je geen van beide nodig, dan kies je voor korting. Bij een tweejarig abonnement krijg je het eerste jaar korting en betaal je 35 euro per maand, ongeacht het pakket dat je kiest. Wil je liever een korter contract van een jaar, dan is dit de eerste zes maanden.

Deze pakketten zijn mogelijk bij KPN

Er zijn vijf internetsnelheden om uit te kiezen bij KPN:

Snel: 100 Mbit/s voor 42,50 euro per maand

Sneller: 200 Mbit/s voor 43,50 euro per maand

Supersnel: 500 Mbit/s voor 50 euro per maand

SuperFiber 1: 1 Gbit/s voor 52,50 euro per maand

SuperFiber 4: 4 Gbit/s voor 67,50 euro per maand

Welke je kiest, is afhankelijk van je behoeftes, gebruik en gezinssamenstelling. Ben je maar alleen of gebruik je weinig internet, dan is 100 Mbit/s genoeg. Wil je zeker weten dat je goed zit, kies dan voor 200 Mbit/s. Hiermee kan je met meerdere mensen online aan de slag, zonder dat je haperingen ervaart.

Heb je een groter gezin, dan is 500 Mbit/s waarschijnlijk een betere keuze. Ben je fanatiek gamer, fan van smart home-apparaten of veel thuis aan het werk? Kies dan voor 1 Gbit/s. Het grootste abonnement met 4 Gbit/s is de beste keuze voor bedrijven of als je regelmatig veel bestanden moet versturen.

Wil je ook tv bij je pakket, dan betaal je 12,50 euro per maand voor een standaardpakket. Uitbreiden kan met pluspakketten of streamingdiensten en dan betaal je een bedrag extra.

Dit is de Samsung TV of Galaxy Book 4 die je gratis krijgt

Je ontvangt tijdelijk dus een gratis Samsung TV of Galaxy Book 4 bij je internetabonnement. Kies je voor de smart tv, dan krijg je een 55 inch-model ter waarde van 649 euro. Hij ondersteunt 4K-resolutie, zodat je in hoogwaardig kwaliteit je favoriete Netflix-series kijkt.

Ga je voor de Samsung Galaxy Book 4 ter waarde van 599 euro? Die heeft een schermdiagonaal van 15,6 inch, zodat je comfortabel werkt. Hij is verder lekker licht en dun, zodat je hem makkelijk meeneemt. Daarnaast draait hij op een Intel i3-processor en heeft hij een accu waarmee je tot 7 uur lang video’s kijkt. De hele werkdag kom je dus eenvoudig door.