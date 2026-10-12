Deze Samsung tv kost normaal 699 euro, maar krijg je nu voor niks

Ben je toe aan een snelle internetverbinding en kan jouw woonkamer wel een nieuwe televisie gebruiken? KPN heeft momenteel een opvallende actie waarbij je bij een tweejarig contract een smart-tv cadeau krijgt. Heb je al een goed scherm in huis staan, dan kun je in plaats daarvan kiezen voor 12 maanden korting op je aansluiting.

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Gratis Samsung-tv t.w.v. 699 euro bij een tweejarig contract

KPN heeft momenteel een tijdelijke actie waarmee je in één keer voordelig een splinternieuwe televisie in de woonkamer zet. Als welkomstcadeau ontvang je namelijk de 55 inch Samsung Mini LED TV ter waarde van 699 euro helemaal gratis. Hiermee hoef je je de komende twee jaar geen zorgen te maken over jouw internetverbinding en optionele tv-aansluiting. Het gaat om een smart-tv van Samsung die in de praktijk ongeveer 123 centimeter breed en 71 centimeter hoog is.

Dankzij de 4K Ultra HD-resolutie stelt de beeldkwaliteit niet teleur. Het scherm telt vier keer meer pixels dan een standaard Full HD-televisie, waardoor films, series en sportwedstrijden haarscherp zijn. Daarnaast maakt het scherm gebruik van Mini LED-technologie met duizenden piepkleine lampjes. Dit zorgt voor diepere zwartwaarden, een erg hoog contrast en voldoende helderheid om ook overdag in een verlichte kamer goed beeld te houden.

Opzoek naar een groter model?

Zoek je toch een groter formaat voor de woonkamer? Dan biedt KPN tijdens deze actie de mogelijkheid om tegen een kleine bijbetaling te upgraden naar een groter scherm:

65 inch Samsung Mini LED TV (t.w.v. 899 euro): upgrade voor maar 199 euro extra bijbetaling.

(t.w.v. 899 euro): upgrade voor maar 199 euro extra bijbetaling. 75 inch Samsung Mini LED TV (t.w.v. 1.149 euro): upgrade voor maar 399 euro extra bijbetaling.

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Liever geen tv? Kies voor 12 maanden korting

Heb je al een goede televisie in huis staan, maar ben je wel op zoek naar een nieuwe aansluiting voor internet en tv? Ook daar heeft KPN aan gedacht. In plaats van het welkomstcadeau kun je namelijk kiezen voor een kortingsactie van 12 maanden. Bij een tweejarig contract betaal je het eerste jaar een vast verlaagd tarief op je internetverbinding.

Kies je er daarnaast voor om televisie bij je pakket af te sluiten, dan kijk je het eerste jaar compleet gratis. Na deze twaalf maanden betaal je daar 12,75 euro per maand voor. We hebben de verschillende internetsnelheden en bijbehorende tarieven hieronder voor je op een rij gezet.

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Extra voordeel voor mobiele klanten van KPN

Naast het kijken van televisie maken veel mensen gebruik van streamingdiensten. Als je al een mobiele aansluiting bij KPN hebt, ontvang je bij een gecombineerd pakket een dienst als Netflix of Videoland cadeau. Zo geniet je direct van je favoriete films en series zonder extra kosten op je maandelijkse factuur.

Daarbovenop profiteer je van KPN Combivoordeel op je mobiele contract. Dit levert je tot 7,50 euro korting per maand op en geeft je dubbele data op je mobiele bundel. Kies je er ook voor om televisie bij je pakket te nemen, dan ontvang je bovendien het Pluspakket ter waarde van 9,99 euro per maand helemaal gratis, waarmee je toegang krijgt tot 25 extra tv-zenders.