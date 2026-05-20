Deze populaire Samsung-tv kost normaal 699 euro, maar nu krijg je hem gratis (of een PlayStation 5)

Als je internet en tv-abonnement afloopt, dan zijn er vaak goede aanbiedingen te vinden. Zo betaal je nooit te veel en profiteer je van voordeel. Meestal kies je tussen korting en een gratis welkomscadeau, zoals deze gratis 4K Samsung smart-tv, een PlayStation 5 of een Nintendo Switch 2.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Samsung-tv t.w.v. 699 euro en meer

Providers voor internet en tv hebben de laatste tijd veel acties met gratis producten om zo klanten naar zich toe te trekken. Stap je nu over naar Ziggo, dan heb je verschillende cadeaus om uit te kiezen. Via Ziggo zelf krijg je momenteel een Samsung 4K-Smart TV ter waarde van 699 euro.

Maar dat is niet alles, want wist je dat je ook een internet en tv-abonnement kan afsluiten via Mobiel.nl? Hier zijn de acties net wat anders en kan je nog kiezen voor een gratis PlayStation 5, Nintendo Switch 2 of een Bol-cadeaubon van 400 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen welkomscadeau nodig: 12 maanden 50 procent korting

Mocht je geen nieuwe tv of gamingconsole nodig hebben, dan kun je er ook voor kiezen om het eerste jaar de helft van de prijs te betalen. De volgende maandtarieven gelden in dat geval:

Pakket Gem. prijs p/m (bij 12 mnd 50% korting) Totale korting Standaardprijs Wifi Start & TV Start

(100 Mbit/s) €40,13 p/m €321,00 €53,50 p/m Wifi Middel & TV Complete

(400 Mbit/s) €50,25 p/m €402,00 €67,- p/m Wifi Groot & TV Max

(1 Gbit/s) €65,63 p/m €525,00 €87,50 p/m Wifi Extra groot & TV Max

(2 Gbit/s) €69,38 p/m €555,00 €92,50 p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog meer goede internet en tv-acties

Wil je geen Ziggo of heb je geen interesse in één van de gratis producten? Dan zijn er veel meer goede acties te vinden. Zo betaal je bij KPN de eerste twaalf maanden 35 euro en bij Odido zelfs maar 20 euro.

Sinds kort heeft ook Hollandsnieuwe internet en tv in het aanbod. Daar betaal je het eerste jaar 1 euro per dag, wat neerkomt op 30 euro per maand. Verder kun je ook je Odido-pakket via Mobiel.nl afsluiten, waar je kiest voor een gratis Nintendo Switch 2.